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رياضة

استعدادا للمريخ.. جلسة خاصة بين موسيماني ولاعبي الأهلي قبل انطلاق التدريب

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابوعلم
عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اجتماعًا مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الاحد على ملعب التتش بالجزيرة.  

وحرص موسيماني على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشدد المدير الفني خلال اجتماعه باللاعبين على ضرورة غلق صفحة كأس العالم للأندية والتركيز فيما هو مقبل من منافسات محلية وإفريقية؛ لمواصلة المسيرة الناجحة للفريق هذا الموسم.

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