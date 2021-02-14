بنك الاستثمار الأوروبي يقدم تمويلا أوروبيا بـ 100 مليون يورو للأردن

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي اليوم، عن تقديم تمويل بقيمة 100 مليون يورو للأردن، كجزء من استجابة فريق أوروبا للمساعدة في التخفيف من تأثير التداعيات السلبية لجائحة كورونا "كوفيد - 19"، لدعم شركات القطاع الخاص في الأردن.





وقال البنك في بيان صدر اليوم نشرته وكالة أنباء السعودية: إن هذا التمويل يندرج ضمن مبادرة دعم المرونة الاقتصادية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.





ويهدف التمويل إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا رئيسيًا في خلق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في الأردن.







