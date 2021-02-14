المرصد العربي لحقوق الإنسان عن تقرير العفو الدولية حول البحرين: أكاذيب وافتراءات

قال المرصد العربي لحقوق الإنسان إن تقرير منظمة العفو الدولية، بخصوص مملكة البحرين، تضمن أكاذيب وافتراءات وهو تشويه متعمد للحقائق ولواقع حقوق الإنسان في المملكة.









وقال المرصد في بيان له، اليوم الأحد: "افتعال وقائع غير صحيحة والاعتماد على مصادر مشبوهة في إعداد هذه التقارير، يؤكد مجددا نهج المنظمة القائم على ازدواجية المعايير وابتعادها عن المهنية".









وأشار إلى أن التقرير يُمثل تجنيا على ما حققته البحرين من إنجازات مشهودة في مجال حقوق الإنسان.









وأوضح البيان أن البحرين حققت إصلاحات كبيرة في هذا المجال، على نحو ما أكدته تقارير المراجعة الدورية التي تصدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلا عن فوزها بعضوية المجلس للفترة من 2019 حتى 2021م، وهو ما يُفند المزاعم المغلوطة والادعاءات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية.









وأكد البيان أن تجاهل المنظمة واستخفافها بهذه الإنجازات، في مقابل اعتمادها على أكاذيب، يعكس نهجها القائم على تسييس ملف حقوق الإنسان.









وطالب المرصد منظمة العفو الدولية، باعتبارها منظمة حقوقية، أن تكون على قدر المسؤولية والمصداقية في تناولها لملف حقوق الإنسان، وأن تستقي المعلومات من مصادر موثوقة، وأن تعتمد على معايير موحدة في تناولها لهذا الملف وفي جميع الدول، دون انتقاء دول بعينها وتجاهل دول أخرى.



