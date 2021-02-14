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طارق شوقي: الشهادة الإعدادية والثانوية معندهمش ترم أول وامتحان واحد آخر العام

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:38 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
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عادل نصار
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة استمرت في بث المحتوي عبر المنصات، والدولة تجتهد في إيجاد حلول للازمة والحفاظ على مستقبل الطلاب، مضيفا أن لجنة إدارة الازمة خرجت بقرارات للتعليم.

واضاف شوقي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، أن لجنة أدار أزمة كورونا اجتمعت امس لبحث لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة، مشيرا إلى أن الدارسة توقفت في مارس ٢٠٢٠ بسبب ظروف كورونا. 

وتابع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الدولة صممت مجموعة من الحلول المبكرة لتقييم الطلاب في التعليم عن بعد، الوزارة صممت منصات إلكترونية للتعليم عن بعد. 

وأكد الوزير،: صممنا مجموعة من الحلول المبكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل، متابعا :"الشهادة الاعدادية والثانوية معندهمش تيرم اول واخر السنة في امتحان واحد في لجان تقليدية
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