رفعت فياض: الدولة تضع صحة الطالب أمام أعينها.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض المتخصص في ملف التعليم، تفاصيل قرارات وزارة التربية والتعليم اليوم.





وقال فياض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير"والمذاع عبر قناة صدى البلد،:" الدولة تضع صحة الطالب أمام أعينها خلال دراسة قرارات الإمتحانات والدارسة في ظل ازمة كورونا".





وأشار إلى أن قرار تأجيل الدراسة أو الإمتحانات ليس قرار وزير التربية والتعليم وحده ولكن قرار دولة.





كشف طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مؤتمر صحفي له اليوم تفاصيل استكمال الفصل الدراسي الثاني .





واكد طارق شوقى خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم ضم امتحانات الشهادة الاعدادية التيرمين معًا فى لجان مع الثانوية العامة.



