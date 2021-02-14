طارق شوقي: لن ينجح طالب بدون تقييم عادل.. فبدون الامتحانات سينهار التعليم

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فكرة عدم استكمال التقييم العادل لطلاب المدارس هذا العام التي يطالب بها البعض خوفًا من كورونا؛ ستؤدي لـ انهيار التعليم المصري، وكذلك انهيار خطط التطوير ومصداقية نظام التعليم الجديد.





وقال وزير التربية والتعليم "لن تسطيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إقرار نجاح أي طالب في مصر، أو تصعيده من الصف الدراسي الذي يدرس فيه الآن إلى الصف الأعلى بدون تقييم عادل في لجان امتحانية مراقبة".





وأضاف وزير التربية والتعليم "تمتلك وزارة التربية والتعليم حاليا كمًّا هائلًا من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية، وجميعها متاحة لمن هو قادر على الوصول لخدمة الانترنت ومن لا يستطيع".





وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة صممت مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل بأقل قدر ممكن من التواجد في المدرسة وسط تباعد اجتماعي والتزام بالضوابط الاحترازية، مشددا على أن وزارة الصحة وافقت على هذه الحلول قبل إعلانها للرأي العام.





اقرأ أيضا | وزير التعليم: امتحانات النقل من 27 فبراير حتى 9 مارس.. فيديو



وأكد وزير التربية والتعليم ، أن مصر نجحت العام الماضي في الحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب في ظل ظروف كورونا، مشيرًا إلى أنه كان أكبر إنجاز هو النجاح في عقد امتحانات الثانوية العامة بأمان.

وقال إن وزارة التربية والتعلم حضرت منصات وقنوات تعليمية لإتاحة التعلم عن بُعد وقت الحاجة إلى ذلك.

اقرأ أيضا | أون لاين وبدون أبحاث.. الحكومة تعلن خبرا سارا للطلاب بشأن الامتحانات

وأضاف وزير التربية والتعليم، لا يمكن أن يتم التنازل عن عمل تقييم عادل لنقل الطلاب من صف إلى آخر.

وأعلن وزير التربية والتعليم، القرارات التالية بخصوص امتحانات الترم الأول:

- امتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع ومواد الهوية للمدارس الدولية تؤجل لآخر العام

- امتحانات تلاميذ من اولى ابتدائي حتى 3 ابتدائي : هناك 8 ملايين طالب في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي لن يتم عقد امتحانات لهم التزاما بنظام التعليم الجديد

- امتحانات الإعدادية تقرر تأديتها في امتحان واحد آخر العام

- سنوات النقل من 4 ابتدائي حتى 2 اعدادي امتحان واحد مجمع في جميع المواد في يوم واحد فقط، وسيكون كل يوم لامتحان صف واحد فقط إعمالًا للتباعد، وسيكون الامتحان في منهج الترم الأول ، و سنكرر ذلك في آخر شهور مارس وأبريل ومايو ليتم إلغاء امتحان التيرم الثاني لهؤلاء الطلاب، بحيث يتم امتحان الطلاب اخر كل شهر عن منهج هذا الشهر

وستكون مواعيد الامتحان المجمع لكل المواد في المواد الاساسية لطلاب صفوف النقل كالتالي : يوم الاحد 28 فبراير سيمتحن تلاميذ 4 ابتدائي يوم الاتنين 1 مارس سيمتحن تلاميذ 5 ابتدائي يوم الثلاثاء 2 مارس سيمتحن تلاميذ 6 ابتدائي يوم الاربعاء 3 مارس سيمتحن تلاميذ أولى اعدادي يوم الخميس 4 مارس سيمتحن تلاميذ 2 اعدادي



- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ستبدأ الامتحانات الإلكترونية لطلاب أولى ثانوي من يوم 27 فبراير في لجان في المدرسة.. بينما يبدأ طلاب 2 ثانوي امتحاناتهم يوم 28 فبراير ، وستسير الامتحانات بطريقة تبادلية (يوم اولى ثانوي و يوم 2 ثانوي) .. وستستمر الامتحانات حتى 9 مارس 2021

- سيتم اعلان الجدول التفصيلي للامتحانات خلال الاسبوع الجاري

- سيتم عقد امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع في نهاية العام الدراسي

وفي الترم الثاني سيتم عمل امتحانات شهرية في مارس وأبريل ومايو إلكترونية من المنزل



بالنسبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، ان الوزارة مصرة على عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 ، ستكون إلكترونية لجميع أنواع الطلاب في لجان إلكترونية مراقبة على التابلت .

وقال وزير التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة ستعقد بأكثر من فرصة ومحاولات مختلفة للطلاب، مشيرا إلى أنه على الأرجح لن تعقد امتحانات الثانوية قبل شهر يوليو

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم عقد امتحان الكتروني تجريبي لطلاب الثانوية العامة في شهر ابريل من المنزل للتدريب على شكل الامتحان النهائي.

موعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني تقرر إعادة فتح أبواب المدارس امام الطلاب لبدء الفصل الدراسي الثاني من يوم الأربعاء 10 مارس بنفس جداول الحضور التي تم تطبيقها في الفصل الدراسي الأول ، لتكون عدد أيام الحضور اقل ويكون الاعتماد الأكبر على التعليم عن بعد

عودة مجموعات التقوية في المدارس تقرر عودة مجموعات التقوية في جميع المدارس من بعد 9 مارس 2021



ولخص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع القرارات فيما يلي:

- يتم عقد امتحانات الترم الأول من 27 فبراير حتى 9 مارس 2021

- تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في نهاية العام الجاري في لجان مراقبة ولا مجال لعقدها من المنزل أو استبدالها بأبحاث.

- امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وامتحانات مواد الهوية بالمدارس الدولية ستؤجل لنهاية العام الدراسي الحالي

- المدارس الدولية تستطيع إعادة حضور طلابها كل مدرسة حسب خطتها بدءا من 20 فبراير 2021 مع مراعاة الإجراءات الاحترازية

- بدء الترم الثاني بعد 10 مارس في المدارس بدون تسجيل الغياب ، وإتاحة حق الاختيار بين الحضور للمدرسة او استكمال الدراسة عن بعد بعد كتابة إقرار من ولي الأمر.



