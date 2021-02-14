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أخبار العالم

جنبلاط: عون يريد الانتحار.. والحريري وضع صيغة حكومية مناسبة للجميع

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:32 م
لبنان
لبنان
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أمينة الدسوقي

سرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط جانب من التفاصيل التي احاطت باغتيال رفيق الحريري بمناسبة الذكرى الـ16 لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، قائلا"أعود 16 عاما إلى الوراء إلى النهار المشؤوم الذي حدث فيه الإغتيال وكانت شرارة الثورة العربية في ساحة 14 آذار وإستمرت لكن يجب ألا نفقد الأمل بالرغم من الإجرام وعلى الشباب العربي أن يستمر".


وأضاف جنبلاط وفقا لصحيفة "المستقبل" أنه: "بالرغم من قساوة الظرف علينا أن نستمد من المناسبة قوة ونحن إستمرينا إلى حد ما وعلى الغير أن يستمر في بلد الجامعات والتنوع والعيش المشترك الحضاري ولا بد من صيغة سياسية جديدة إذ لا نستطيع أن نستمر في الصيغة القديمة".


وكشف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي تفاصيل الإتصال الأخير  الذي جمعه مع سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أنه:" لم يكن هناك حديث سياسي وسأتصل فيه بمناسبة 14 شباط وهناك واحد عبثي في بعبدا ميشال عون يريد الإنتحار فلينتحر وحده هو والغرف السوداء والصهر الكريم ويا ليته "كريم".


وتابع: "هناك اليوم حاكم مدمر وحكم عبثي وأنا لا أنصح الحريري، هو لديه القدرة والحكمة لتقدير الظرف وأنا إلى جانبه".


وأكد جنبلاط  "انه لا بد من وجود طريقة سياسية دستورية للخروج من هذا المأزق والرئيس الفرنسي قال مع وزير خارجيته قوموا بالإصلاح الداخلي ونحن جاهزون ولكن أضعنا الفرصة وهل يعقل بلد الإشعاع والنور وفيروز لا يستطيع إصلاح الكهرباء".


ولفت جنبلاط إلى أن سعد الحريري وضع صيغة حكومية مناسبة للجميع لا "ثلث معطل" فيها ولننتهِ من الثلث المعطل.


وقال:" لا بد من إنتفاضة في القضاء ولا بد من كسر حاجز الخوف وجريمة لقمان سليم إستمرار للجرائم السابقة وأنا وضعت الجريمة في خانة جريمة تحقيقات المرفأ وكلام لقمان سليم عن إنفجار المرفأ دقيق".

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