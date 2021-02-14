بـ جاكت أبيض ونظارة شمس.. ميرنا نور الدين تتألق بإطلالة كلاسيكية.. شاهد

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة شتوية تبرز أنوثتها.

وظهرت ميرنا نور الدين مرتدية جاكت أنيق باللون الأبيض بأكمام طويلة، وبنطلون ليجن باللون الاسود وتركت شعرها منسدلا بشكل أنيق للغاية وتسريحة مميزة.



وأكملت ميرنا نور الدين إطلالتها بنظارة شمس واختارت وضع اللون الروز كـ أحمر شفاه، مع اختيار الماسكرا لتبرز من جمال عينيها وعلقت"صفى ذهنك وراقب السماء"



وأحدث عمل شاركت فيه ميرنا نور الدين، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مع عدد من النجوم والنجمات، ومن بينهم أسماء جلال، وهند عبد الحليم، وهاجر أحمد، ورمزي لينر، وأحمد كرارة، وحازم إيهاب، وغيرهم، والمسلسل من تأليف نهال سماحة وأحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.



كما شاركت ميرنا نور الدين، في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.



وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجي.





