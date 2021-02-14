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قدم طلب.. وزير التعليم لـ الطلاب: اللي عاوز يعتذر عن حضور الامتحانات أهلا وسهلا

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:38 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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حمزة شعيب
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الدولة لا تجبر أحد علي التعليم، موضحا:" اللي عاوز يعتذر  عن الإمتحانات أهلا وسهلا قدم طلب"

وأردف:" اللي خايف علي صحة أبنه يقدم طلب وسيتم النظر فيه وعندها سنقول له أجل السنة كلها معندناش أجبار علي تعليم الطلاب اللي عاوز يأجل يأجل".

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "مدة الإجازة اسبوع لمنح الطلاب فرصة كاملة للإستعداد للإمتحان".

وتابع:" الدولة تقدر ظروف الجميع بسبب فيروس كورونا ولكن هناك مجموعة كبيرة من الأهالي والطلاب تريد إستكمال العام الدراسي".

وأشار وزير التعليم العالي إلي أنه لا يوجد إمتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات، مطالبا الطلاب بالدخول علي موقع الكلية الخاصة ليكون علي علم بجدول الإمتحانات وكافة التفاصيل.
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