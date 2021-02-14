يحتوى الفريك على قدر كبير من العناصر المغذية المفيدة لصحة الجسم من بينها تحسين الهضم .

نقدم لكم طريقة عمل الفريك بـ 4 وصفات غير تقليدية للشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة

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مقادير فريك بالبشاميل

فريك

بصل

ثوم

لحم مفروم

زبدة

دقيق

لبن

مرقة

كرات

كرفس

زيت

كزبرة خضراء

ملح فلفل أسود

بهارات

كريمة لباني

بقسماط





طريقة تحضير فريك بالبشاميل

* يفرم البصل والثوم في الكبة ثم يضاف اليه كرفس وكرات و يشوح الخليط في طاسة مع مكعب مرقة وزيت حتى يذبل قليلا





* يضاف اللحم المفروم الى الطاسة مع ملح وفلفل وبهارات و يضاف كزبرة خضراء مفرومة ويقلب مع الكريمة ويسلق الفريك نصف سلقة ثم يضاف الى اللحمة





* يشوح الزبدة مع الدقيق ومكعب مرقة في حلة اخرى ثم يضاف اللبن وملح وفلفل ويقلب حتى يصبح قوامها بشاميل





* يدهن قالب الفرن بالزبدة ثم يغطى بالبقسماط ويوضع الفريك باللحم في القالب ثم يوضع عليه البشاميل و يدخل الفرن حتى يكتمل النضج ويقدم.





الطريقة الثانية

مقادير فريك باللحم والبسلة

فريك

لحم مكعبات

بسلة

ورق لورا

حبهان

جزر

كرفس

كرات

طماطم

صلصة طماطم

مرقة

ملح فلفل أسود

سمـنة

طريقة تحضير فريك باللحم والبسلة

* ضعي بصل مقطع مكعبات في طاسة على النار مع ثوم مفروم ومكعب مرقة ثم ضيفي كرات وكرفس مفروم، ضيفي قطع اللحم وحبهان وورق لورا وبهارات ثم اجرشي الجزر وضيفيه





* ضيفي صلصة طماطم وطماطم مفرومة ثم ضيفي البسلة وقليل من الماء واتركي الخليط ليغلي، اسلقي الفريك في ماء ساخن ثم صفيه من ماء السلق وضعيه في طاجن فرن، ضيفي خليط اللحم على الفريك وادخليه فرن ساخن ليكمل نضجه.





الطريقة الثالثة

مقادير فريك بالبصل المكرمل والكبد

كبدة دجاج فريك

1 مكعب مرقة دجاج

بصل جوانح

بصل مكعبات

كمون

بهارات كزبرة ناشفة

3 ملعقة سمن

ربع كوب عسل أسود

2 ملعقة كبيرة خل أبيض

3 فص ثوم مفروم

بقدونس

للتزيين

نصف

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

طريقة تحضير فريك بالبصل المكرمل والكبد

* يشوح البصل في السمنة ثم يترك البصل مع رشة سكر و يترك حتى يتكرمل ثم يضاف الفريك





* في طاسة أخرى يشوح البصل والثوم ثم تضافكبد الدجاج بعد سلقها في ماء وخل و يضاف الكمون والبهارات وتتبل بالملح والفلفل





* نحضر بايركس ثم يضاف فيه الفريك ثم الكبد بالصوص على الوجه ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم





الطريقة الرابعة

مقادير فريك بالكبدة والبصل المكرمل

كبدة دجاج

فريك

مكعب مرقة

بصل

ثوم

سمن

طماطم

عسل أسود

خل أبيض

ملح

فلفل

كرفس

كرات

جوزة الطيب

حبهان مطحون

كمون

كزبرة خضراء

طريقة تحضير فريك بالكبدة والبصل المكرمل

* يشوح البصل والثوم في السمنة ثم تضاف الكبدة بعد غليها في ماء مغلي مع خل و يضاف الكمون والبهارات والكرفس والكرات





* يضاف عصير الطماطم ويترك حتى تنضج الكبدة و تضاف على الفريك المسلوق ثم يضاف الصوص ويدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم







