ماذا يحدث للجسم عند تناول الفريك يوميا؟

يحتوي الفريك على نسبة عالية من الحديد الذي يحتاجه الجسم، وهو أمر ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، كما يحتوي أيضًا على العديد من فيتامينات ب، مثل حمض الفوليك والثيامين ، بالإضافة إلى كميات ضئيلة من البوتاسيوم وحمض البانتوثنيك والكالسيوم وفيتامين هـ .
وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم ابرز فوائد الفريك على الصحة...
قد يساعد تناول الفريك في مكافحة فقر الدم والحماية من العديد من اضطرابات العين التنكسية، كما أنها خالية من الغلوتين بشكل طبيعي ومصدر جيد لمضادات الأكسدة.
يحتوي الفريك على العديد من مضادات الأكسدة ، ومن المعروف أن تساهم في تحسين الرؤية وصحة العين، وحماية ضد أمراض العين المرتبطة بالتقدم في السن.
كحبوب كاملة ، يساعد على الشبع لفترات طويلة وامداد الجسم بالطاقة، مما يساعد على التخلص من الوزن الزائد بشكل أمن وصحى.