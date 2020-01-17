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مرأة

طريقة عمل سلطة الفريك المبتكرة للشربيني

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:20 م
طريقة عمل سلطة الفريك
طريقة عمل سلطة الفريك المبتكرة للشربيني
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني وصفة مبتكرة لعمل سلطة الفريك بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي، ومغذي .

مقادير سلطة الفريك :

فريك
فلفل الوان
طماطم
بصل
ثوم
خيار
بقدونس
ليمون
زيت
ملح
فلفل
كمون

طريقة تحضير سلطة الفريك :

* يقطع الخيار والفلفل الألوان مع البصل والطماطم والبقدونس

* تتبل كل المكونات بالليمون و التوابل و ثم نضع الفريك المستوى و يقلب الكل و يقدم
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