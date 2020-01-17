طريقة عمل سلطة الفريك المبتكرة للشربيني

يقدم الشيف الشربيني وصفة مبتكرة لعمل سلطة الفريك بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي، ومغذي .
مقادير سلطة الفريك :
فريك
فلفل الوان
طماطم
بصل
ثوم
خيار
بقدونس
ليمون
زيت
ملح
فلفل
كمون
طريقة تحضير سلطة الفريك :
* يقطع الخيار والفلفل الألوان مع البصل والطماطم والبقدونس
* تتبل كل المكونات بالليمون و التوابل و ثم نضع الفريك المستوى و يقلب الكل و يقدم
مقادير سلطة الفريك :
فريك
فلفل الوان
طماطم
بصل
ثوم
خيار
بقدونس
ليمون
زيت
ملح
فلفل
كمون
طريقة تحضير سلطة الفريك :
* يقطع الخيار والفلفل الألوان مع البصل والطماطم والبقدونس
* تتبل كل المكونات بالليمون و التوابل و ثم نضع الفريك المستوى و يقلب الكل و يقدم