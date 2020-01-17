طريقة عمل سلطة الفريك المبتكرة للشربيني

يقدم الشيف الشربيني وصفة مبتكرة لعمل سلطة الفريك بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي، ومغذي .



مقادير سلطة الفريك :



فريك

فلفل الوان

طماطم

بصل

ثوم

خيار

بقدونس

ليمون

زيت

ملح

فلفل

كمون



طريقة تحضير سلطة الفريك :



* يقطع الخيار والفلفل الألوان مع البصل والطماطم والبقدونس



* تتبل كل المكونات بالليمون و التوابل و ثم نضع الفريك المستوى و يقلب الكل و يقدم