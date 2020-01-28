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مرأة

صحي ومفيد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفريك؟

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
يعد الفريك من الوجبات المحببة لدى الكثير بمختلف طرق تقديمه، حيث يمكنك اعداده و تقديمه بأكثر من طريقة حسب الرغبة، ووفقًا لموقع "style sat life" إليكم أبرز فوائد الفريك.

1- يساعد على التخلص من الوزن الزائد وذلك لانه يحتوي على الألياف والبروتينات التي تقوي الإحساس بالشبع لفترات طويلة.

2- يحتوي على نسبة ألياف عالية وهامة ومفيدة للجسم تصل لأربعة أضعاف الألياف التي يحتويها الأرز البني.

3- يساعد في الحفاظ على صحة العين لاحتوائه على اللوتين و الزيازانثين، وهما مركبين من المركبات المضادة للأكسدة والتي تعمل على وقاية العين من مرض الضمور البقعي.

4- يحمي الجهاز الهضمي من الوقوع بمشكلات وأمراض مثل الإمساك وأمراض المعدة وذلك لاحتوائه على الألياف بكثرة.

5- يقي من الإصابة بالسرطانات مثل سرطان القولون.

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6- يعمل على خفض مستوى ونسبة الكوليسترول بالجسم فيعمل على حماية القلب والشرايين من كثير من الأمراض كالجلطات والسكتات والتصلبات الشريانية.
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