صحي ومفيد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفريك؟

يعد الفريك من الوجبات المحببة لدى الكثير بمختلف طرق تقديمه، حيث يمكنك اعداده و تقديمه بأكثر من طريقة حسب الرغبة، ووفقًا لموقع "style sat life" إليكم أبرز فوائد الفريك.





1- يساعد على التخلص من الوزن الزائد وذلك لانه يحتوي على الألياف والبروتينات التي تقوي الإحساس بالشبع لفترات طويلة.





2- يحتوي على نسبة ألياف عالية وهامة ومفيدة للجسم تصل لأربعة أضعاف الألياف التي يحتويها الأرز البني.





3- يساعد في الحفاظ على صحة العين لاحتوائه على اللوتين و الزيازانثين، وهما مركبين من المركبات المضادة للأكسدة والتي تعمل على وقاية العين من مرض الضمور البقعي.





4- يحمي الجهاز الهضمي من الوقوع بمشكلات وأمراض مثل الإمساك وأمراض المعدة وذلك لاحتوائه على الألياف بكثرة.





5- يقي من الإصابة بالسرطانات مثل سرطان القولون.





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