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مرأة

طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:32 م
طريقة عمل أشهر انواع
طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني
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اسماء محمد
يأتى المحشى على رأس الاطعمة الشرقية التى يعشقها المصريون ويوجد دائما على المائدة فى العزومات والمناسبات وتوجد اصناف عديدة شهية ولذيذة منه

نقدم لكم اشهر طرق عمل المحشى بأنواعه المختلفة على طريقة الشيف الشربيني.

طريقة عمل محشى الباذنجان 
مقادير محشي باذنجان
باذنجان
 أرز
 صلصة طماطم
 شوربة
 كوارع 
بقدونس
 كزبرة خضراء
 شبت
 فلفل حار
 بصل 
ثوم 
طماطم 
بهارات 
زعتر 
حبهان
 ملح فلفل 
كمون 
نعناع  طازج
زيت قرفة 
جوزة الطيب 
طريقة تحضير محشي باذنجان
* افرمي البصل والثوم ثم افرمي الطماطم وتبليها بجميع البهارات والملح و الفلفل و الشطة و زيت ذرة و نعناع طازج و الارز المغسول والمصفى و قلبيهم جيدا.

* قوري الباذنجان ثم احشيها بالخليط المعد سابقاو رصيها في حلة بها شرائح البصل و الجزر و مكعبات المرقة واضيفي اليها الماء حتى تغطي الباذنجان وضعيها على نار هادئة حتى تنضج ثم قدميها


طريقة عمل محشي مشكل "كوسة وفلفل وباذنجان"
مقادير محشي كوسة وفلفل وباذنجان
كوسا 
باذنجان 
فلفل
 ارز 
صلصة طماطم
 مرقة
 بقدونس
 كزبرة خضراء 
شبت
 فلفل حار 
بصل
 ثوم طماطم بهارات زعتر 
حبهان ملح فلفل اسود جوزة الطيب كمون قرفة نعناع طازج زيت 
طريقة تحضير محشي كوسة وفلفل وباذنجان
* يفرم البصل والثوم ثم يفرم الطماطم وتبليها بجميع البهارات والملح والفلفل والشطة

* يضاف زيت ذرة ونعناع طازج والارز المغسول والمصفى وقلبيهم جيدا

* قوري الكوسا و الفلفل و الباذنجان ثم احشيها بالخليط المعد سابقا ثم رصيها في حلة بها شرائح البصل والجزر ومكعبات المرقة

* يضاف اليها الماء حتى تغطيهم ثم ضعيهم على نار هادئة حتى تنضج.

طريقة عمل محشى الطماطم 
مقادير محشي الطماطم
طماطم ارز 
صلصة طماطم 
مرقة 
بقدونس
 كزبرة خضراء 
شبت 
فلفل حار 
بصل 
ثوم
 طماطم 
بهارات 
زعتر 
حبهان 
ملح فلفل اسود 
جوزة الطيب
 كمون
 قرفة 
نعناع طازج 
زيت 
طريقة تحضير محشي الطماطم
* يفرم البصل والثوم ثم يفرم الطماطم وتبليها بجميع البهارات والملح والفلفل والشطة وزيت ذرة ونعناع طازج والارز المغسول والمصفى وقلبيهم جيدا

* يوضع الخليط على النار مع قليل من الماء حتى ينضج الارز و تقور الطماطم ثم احشيها بالخليط ورصيها في صينية فرن ثم ادخليها الفرن حتى تنضج

طريقة عمل محشى بصل 
مقادير محشي بصل
بصل
 لحم مفروم
 فريك
 ثوم
 كمون 
دبس رمان
 قرفة ناعمة 
شبت  او كزبرة خضراء
مرقة 
زبدة 
ملح فلفل اسود 
طريقة تحضير محشي بصل
* يضع زبدة في طاسة على النار مع بصل مفروم وقرفة وكمون والكزبرة

* يضاف الفريك المنقوع في الماء بعد تصفيته ثم يسلق البصل في ماء وملح

* يحشي البصل بالفريك مع اللحم المفروم وادخليه الفرن لينضج

* رشي عليه دبس الرمان بعد أن تخرجيه من الفرن و يقدم بالهنا

طيقة عمل محشي كوسة
مقادير محشي كوسة
كوسا أرز
صلصة طماطم 
شوربة كوارع 
بقدونس
 كزبرة خضراء
 شبت 
فلفل حار بصل ثوم طماطم
 بهارات
 زعتر حبهان
 ملح فلفل جوزة الطيب
 كمون قرفة نعناع  طازجزيت 
طريقة تحضير محشي كوسة
* افرمي البصل والثوم

* ثم افرمي الطماطم وتبليها بجميع البهارات والملح والفلفل والشطة وزيت ذرة ونعناع طازج والارز المغسول والمصفى وقلبيهم جيدا

* قوري الكوسا ثم احشيها بالخليط المعد سابقا

* رصى الكوسا في حلة بها شرائح البصل والجزر ومكعبات المرقة

* اضيفي اليها الماء حتى تغطي الكوسا

* ضعيها على نار هادئة حتى تنضج ثم قدميها
طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني
طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني
طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني
طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني
طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني
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