وزير التعليم العالي: لا حذف في المقررات الدراسية.. والترم الثاني بنظام الهجين

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، عن حقيقة حذف أجزاء من المناهج الدراسية.

وقال عبد الغفار خلال برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد ، انه لا يوجد اى حذف فى المقررات الدراسية ، كما سيتم استكمال العام الدراسى فى موعده ولا يوجد تأجيل ، كما أكد على أن الفصل الدراسى الثانى سيكون بنظام التعليم الهجين.

وعُقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.









ونوقش خلال الاجتماع:





1- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع وما يترتب عليه من تقديم الجداول التي تم وضعها.









2- استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى وآليات تطبيق ذلك.









3- التأكد من تطبيق استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول.









4- التأكيد على عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.









5- التأكيد على إجراء الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة.









6- التأكيد على مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.









7- مناقشة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.