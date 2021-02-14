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التعليم العالي: الحضور في الكليات النظرية يومين والعملية 4 أيام

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:08 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
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حمزة شعيب
كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة عودة الدراسة في الترم الثاني بالجامعات، مؤكدا أن الحضور في الكليات النظرية يومين والكليات العملية 4 أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "التعليم عن بُعد فعال في الكليات النظرية والقانون واللوائح هي التي تنظم عدد مرات دخول الامتحانات".

وتابع "الدولة تقدر ظروف الجميع بسبب فيروس كورونا ولكن هناك مجموعة كبيرة من الأهالي والطلاب تريد استكمال العام الدراسي".

وأشار وزير التعليم العالي إلي أنه لا توجد امتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات، مطالبا الطلاب بالدخول علي موقع الكلية  ليكون علي علم بجدول الامتحانات وكافة التفاصيل.

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