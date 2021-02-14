والدها كلمة السر.. مسلسل لؤلؤ بين لغز القتل وسيناريوهات الانتقام





ويبدو أن توقعات الكثيرين بشأن عملية القتل كانت حقيقية إذ أن الفنان إدوارد القائم بدور مجدي أقدم على قتل لؤلؤ وفقا لخطة معدة سلفا للانتقام من أعدائها بعدما صُدمت في حقيقة أكثر من شخص ممن حولها خصوصا "بدر" حبيبها، ومروة صديقتها.





ومن المنتظر أن تبدأ لؤلؤ عقب تعافيها وخروجها من المستشفى في استكمال خطتها نحو الإنتقام ممن يكيدون لها ويتعلق الأمر بـ نهال سكرتيرة طارق، والتي تلعب دورها الفنانة نجلاء بدر، وكذلك داليا زوجته التي تؤدي دورها هيدي كرم، وتسعى كلتيهما لقتل لؤلؤ وطارق معا، بالإضافة إلى صديقتها مروة وربما بدر أيضا.





ولم يكن الكشف عن حقيقة خطة مجدي ولؤلؤ مفاجأة للكثيرين حيث كانت التوقعات تشير إلى ذلك عقب حديث لؤلؤ مع مجدي وجملتها الشهيرة "هطلعهم كلهم على المسرح".





لكن المفاجأة كانت بشأن والد لؤلؤ ( الفنان حمدي هيكل ) الذي ظهر في الحلقات السابقة يخطط لقتل ابنته ليحصل على أموالها كميراث شرعي، بـ إيعاز من نهال وداليا.





تكشف الأحداث الجديدة عن اتفاق لؤلؤ مع والدها لكشف مخطط قتلها حيث يتعاون معها في الانتقام من كل الأطراف، وهو ما لم يكن يتوقعه الكثيرين بناء على خلفية والدها الإجرامية.





مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه في إطار من الدراما حول فتاة تدعى سنية لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، ولكنها تمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها.





المسلسل من بطولة مي عمر وأحمد زاهر ونيرمين الفقي وإدوارد ونجلاء بدر وهيدي كرم ومحمد الشرنوبي وسلوى عثمان وهدير عبد الناصر، ومن تأليف مي عمر ومحمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجي.

تكشف الحلقة 36 من مسلسل لؤلؤ من بطولة الفنانة مي عمر، عن وقائع جديدة تثير فضول وتساؤلات المتابعين حول قصة قتل مجدي مدير أعمالها لها، وما الدوافع التي جعلته يقدم على تلك الفعلة.