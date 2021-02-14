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فن

وحدة دعم الشباب بالقومي للسينما تنتهي من تصوير فيلم "سلا ٥٤"

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
انتهت وحدة دعم سينما الشباب التابعة للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" من تصوير الفيلم الروائي القصير "سلا ٥٤" والذي يعد ثالث اعمالها.

وفيلم "سلا ٥٤" تدور أحداثه حول علاقة مخرج كبير بسيناريو فيلم استفذه لكاتب جديد .ويحاول خلال العمل وضع لمساته لكي يعدل به و لكن دون جدوى فيقرر عدم تحويله الى فيلم .                              

الفيلم من تأليف وإخراج "أمجد السوسي" و بطولة "وائل عبد الله" و  "جمال عبد الرازق"  مدير التصوير "مصطفى فيرونا". 
 
يذكر أن وحدة سينما الشباب تقدم  كافة اشكال الدعم اللوجستي لإنجاز الفيلم السينمائي ويشرف عليها الناقد السينمائي احمد عسر وعضوية لجنة القراءة الدكتورة ثناء هاشم أستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما والناقد السينمائي السينمائي أحمد النبوي .

وتهدف الوحدة  إلى إعطاء الفرصة للشباب السينمائين لتفريغ طاقتهم الإبداعية والعمل على تطويرها من خلال تقديم التوجيهات والتقويم على أيدى متخصصين من كوادر المركز القومى للسينما وأيضا مساعده الشباب بالمساهمات اللوجيستيه التى سوف يوفرها المركز من معدات تصوير كامله ووحده مونتاج وأماكن تصوير وتسهيلات أخرى تنجز العمل بداخلها لصالح الشباب.
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