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مفيش أبحاث.. وزير التعليم العالي للطلاب: أيوة هنرجع للدراسة هنمتحن وهنذاكر

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:20 م
خالد عبد الغفار،
خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي
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إسراء صبري
قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن بيان وزارة التعليم العالي كان واضحا، معقبا: البيان أوضح أن الدراسة ستعود يوم 27 سواء امتحانات أو محاضرات بالنظام الهجين، منوها إلى أن هناك بعض المواطنين يحاولون عدم تصديق فكرة عودة الدراسة والامتحانات.

واسترسل:"ايوا هنرجع للدراسة وايوا هنمتحن وهنذاكر"، منوها إلى أن الامتحانات سيتم عقدها ولا وجود لفكرة التقييم عن طريق الأبحاث تماما.

وأضاف"عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، وزارة الصحة أكدت على أن هناك انخفاض في اعداد الإصابة، منوها إلى أن الدولة غير مستعدة أن تجعل الطلاب يخسرون عام دراسي من عمرهم.

وتابع: الدولة غير مستعدة تماما لأن تجعل الطلاب يعانون، كما أن الدولة لن تستطيع أن تفرق بين الطلاب وبعضهم البعض، معقبا: لو معنديش آليه تقييم نلغي السنة بقى ونعيدها".


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