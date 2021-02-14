ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز بعد الفوز على راسينج كلوب أبيدجان: مباراة الإياب صعبة

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:42 م
هاني سعيد
هاني سعيد
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أهمية الفوز الذي حققه فريقه في مباراة اليوم أمام راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف عفب نهاية المباراة :"الحمد لله على النتيجة الهامة، تحقيق مثل هذه النتيجة خارج ملعبك تسهل من مباراة العودة في ملعبك".

وتابع :"المباراة الثانية بعد أسبوع لكن لا يوجد ثوابت في كرة القدم فلقاء الإياب سيكون صعبا للغاية فالفريق الإيفواري سيهاجم في اللقاء الثاني ومن خلال خبراتنا هي أن الفريق الإفريقية تلعب في مصر تكون أفضل مما تكون عليه على ملعبهم".

وواصل :"قدمنا ما علينا في مباراة اليوم فاللعب في إفريقيا له طبيعية خاصة ومختلفة وهو ما يجعل أي مباراة تكون صعبة، لكن بيراميدز حقق نتيجة إيجابية".
وزاد :"كان من المهم أن نحقق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم تساعدنا في المباراة المقبلة من أجل التأهل لدور المجموعات، وإن شاء الله تكون هذه هي البداية".
وأشار :"تحدثنا مع اللاعبين ونقلنا لهم خبراتنا في إفريقيا فاللعب في مثل هذه الملاعب مهم أن يبذل اللاعب قصارى جهده طوال الـ90 دقيقة بنفس المستوى رغم صعوبته ولكن اللاعبون قدموا مستوى جيد للغاية".

واختتم حديثه :"خرجنا بالنتيجة التي حضرنا من أجلها إلى كوت ديفوار ونستعد لمباراة الإياب بكل جدية خلال هذا الأسبوع فنحن انتهينا من الشوط الأول بنجاح وإن شاء الله ربنا يكرمنا في الشوط الثاني الذي لن يكون سهلًا ولا بد علينا من التركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بيراميدز يعلن تأجيل مباراته أمام المصري في الدوري

بيراميدز يصل إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ أبيدجان لمواجهة راسينج كلوب.. صور

بعثة بيراميدز تجري مسحة مباراة راسينج كلوب

كأس الكونفدرالية.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة راسينج كلوب وبيراميدز

بيراميدز يتحرك لأداء تدريبه الوحيد على ملعب إيبمبي بأبيدجان

بيراميدز في ضيافة راسينج كلوب اليوم بالكونفدرالية الإفريقية

ترشيحاتنا

السيسي: منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار طريقة استكمال أبنائهم العام الدراسي

موسيماني يتحدث عن مواجهة المريخ السوداني في مؤتمر صحفي غدا باستاد القاهرة

طارق شوقي يعلن ضم امتحانات الترمين للشهادة الإعدادية

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 14-2-2021

مصطفى محمد يسجل ويقود جلطة سراي للفوز على قاسم باشا بالدوري التركي ..فيديو

وصول الحرارة لـ12 درجة.. الأرصاد تحذر: أمطار وعواصف على هذه المناطق.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد سعد وآيات فاروق في ختام مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

بملابس كاجوال.. هيدى كرم تحتفل بعيد الحب برفقة شقيقتها ووالدتها

فى عيد الحب.. إطلالة جريئة لـ نانسى صلاح برفقة خطيبها زوج روبى السابق.. شاهد