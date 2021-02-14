بيراميدز بعد الفوز على راسينج كلوب أبيدجان: مباراة الإياب صعبة

أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أهمية الفوز الذي حققه فريقه في مباراة اليوم أمام راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





وأضاف عفب نهاية المباراة :"الحمد لله على النتيجة الهامة، تحقيق مثل هذه النتيجة خارج ملعبك تسهل من مباراة العودة في ملعبك".





وتابع :"المباراة الثانية بعد أسبوع لكن لا يوجد ثوابت في كرة القدم فلقاء الإياب سيكون صعبا للغاية فالفريق الإيفواري سيهاجم في اللقاء الثاني ومن خلال خبراتنا هي أن الفريق الإفريقية تلعب في مصر تكون أفضل مما تكون عليه على ملعبهم".





وواصل :"قدمنا ما علينا في مباراة اليوم فاللعب في إفريقيا له طبيعية خاصة ومختلفة وهو ما يجعل أي مباراة تكون صعبة، لكن بيراميدز حقق نتيجة إيجابية".

وزاد :"كان من المهم أن نحقق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم تساعدنا في المباراة المقبلة من أجل التأهل لدور المجموعات، وإن شاء الله تكون هذه هي البداية".

وأشار :"تحدثنا مع اللاعبين ونقلنا لهم خبراتنا في إفريقيا فاللعب في مثل هذه الملاعب مهم أن يبذل اللاعب قصارى جهده طوال الـ90 دقيقة بنفس المستوى رغم صعوبته ولكن اللاعبون قدموا مستوى جيد للغاية".





واختتم حديثه :"خرجنا بالنتيجة التي حضرنا من أجلها إلى كوت ديفوار ونستعد لمباراة الإياب بكل جدية خلال هذا الأسبوع فنحن انتهينا من الشوط الأول بنجاح وإن شاء الله ربنا يكرمنا في الشوط الثاني الذي لن يكون سهلًا ولا بد علينا من التركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة".



