أبرزها تناول الفيتامينات.. عادات شائعة تدمر صحتك

لدينا جميعًا مجموعة معينة من العادات التي نعتقد أنها مهمة للحفاظ على صحتنا إليك وفقا لموقع برايت سايد 7 عادات شائعة تدمر صحتك على الرغم من البعض يعتبرها من العادات الصحية المفيدة



تناول الفيتامينات



لا يقلل استهلاك الفيتامينات المتعددة من خطر الإصابة بأمراض معينة وليس له تأثير على ذاكرتك أو قدرتك على العمل.

توصلت مجموعة من العلماء في الولايات المتحدة إلى هذا الاستنتاج بعد إجراء سلسلة من الاختبارات السريرية شارك فيها أكثر من 450 ألف شخص.

تشير نتائج الأبحاث الأخرى إلى أن تناول الفيتامينات المتعددة قد يكون له تأثير سلبي على صحتك.

استخدام جل اليدين المضاد للبكتيريا والذي لا يحتوي على الكحول

يساعد جل اليد المضاد للبكتيريا على التخلص من العديد من أنواع البكتيريا والجراثيم الأخرى.

ومع ذلك ، فإن هذا ينطبق فقط على تلك المواد الهلامية التي لا تقل نسبة الكحول فيها عن 60٪. لا تزيل معقمات اليد الأخرى جميع أنواع الكائنات الحية الدقيقة





تطهير جسمك من خلال رجيم الديتوكس

حمية التخلص من السموم ، التي تكتسب شعبية حاليًا بوتيرة سريعة ، تعد بتخليص جسمك من السموم. لكن الخبراء يشيرون بالإجماع إلى أن الجسم يمكنه التعامل معهم بمفرده.

إذا كان أداء الكبد والكليتين لا يعملان بشكل صحيح ، فهذا سبب لزيارة الطبيب وليس مجرد شرب المزيد من العصائر أو الكوكتيلات.

استخدام المايكرويف

يمكن أن يؤدي استخدام أفران الميكروويف لتسخين طعامك إلى تدمير المواد المفيدة التي يحتوي عليها ، ولكن يمكن أن يحدث نفس الشيء عند إعادة تسخين الطعام باستخدام الفرن







. وفي بعض الحالات يمكن أن يجعل الميكروويف هو الخيار المفضل. على سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي إعادة التسخين في الميكروويف إلى الحفاظ بشكل أفضل على مواد مثل فيتامين سي.

تستهلك فقط المنتجات قليلة الدسم





كما هو الحال مع الكربوهيدرات والبروتين ، تتطلب أجسامنا الدهون بدلا من تعويض تقليل الدهون باستهلاك المزيد من السكريات التي يمكن أن تكون ضارة بصحتك.