ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الأحد.. اليونايتد يبتعد

فاز فريق ارسنال علي ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.





افتتح بيير إيمريك أوباميانج التسجيل لارسنال في الدقيقة ١٣، قبل أن يضاعف نفس اللاعب النتيجة لفريقه بهدف ثان في الدقيقة ٤١ من ضربة جزاء.





وأحرز هيكتور بيلرين الهدف الثالث في الدقيقة ٤٥، ليعود بعدها أوبامايانج ويسجل الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة ٤٧.





وأحرز باسكال ستورك الهدف الأول لليدز ٥٨، أعقبه هيلدر كوستا بالهدف الثاني في الدقيقة ٦٩.





وحسم التعادل الإيجابي 1 - 1، مواجهة مانشستر يونايتد ووست بروميتش، ضمن منافسات الجولة الت 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 46 في المركز الثاني، ورصيد وست بروميتش للنقطة 13 في المركز التاسع عشر.





وجاء ترتيب ترتيب الدوري الإنجليزي كالاتي:





يغرد مانشستر سيتي فى صدارة جدول الترتيب بعد فوزه الكبير على ضيفه فريق توتنهام مساء السبت بثلاثية نظيفة، برصيد 53 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفى رصيده 46 نقطة.

وجاء فريق ليستر سيتي فى المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بعد فوزه المثير الذى حققه على فريق ليفربول حامل اللقب بنتيجة 3 - 1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "كينج باور"، بينما توقف رصيد ليفربول عند 40 نقطة فى المركز الرابع.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 39 نقطة قبل مواجهته أمام ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد المقرر لها مساء غد الاثنين على ملعب "ستامفورد بريدج"، متفوقا بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد صاحب المركز السادس والذى يتساوى معه بنفس عدد النقاط، قبل مواجهته أيضا مساء غد أمام ضيفه فريق شيفيلد يونايتد.





