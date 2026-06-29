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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شكرت 3 جهات.. البيطريين تتحرك للحفاظ على حقوق طلاب سنة الامتياز

مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين
مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين
الديب أبوعلي

تقدمت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، بخالص الشكر والتقدير إلى لجنة قطاع الدراسات البيطرية واللجنة التنسيقية العليا، وذلك عقب إرسالهما الموافقة الرسمية إلى المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ملف سنة الامتياز لطلاب كليات الطب البيطري.

وأوضحت النقابة، أن الموافقة المرفوعة إلى المجلس الأعلى للجامعات تضمنت عددًا من المطالب الرئيسية، أبرزها تعديل نظام الدراسة ليصبح خمس سنوات دراسية يعقبها عام مستقل للتدريب العملي (سنة الامتياز)، إلى جانب المطالبة بصرف مكافأة شهرية عادلة لطلاب سنة الامتياز طوال فترة التدريب، واعتماد سنة الامتياز ضمن سنوات الخبرة العملية للطبيب البيطري.

صرف مكافأة لطلاب سنة الامتياز

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنها تتابع باهتمام بالغ انعقاد الجلسة المقبلة للمجلس الأعلى للجامعات، كما تتابع جميع الإجراءات والخطوات اللازمة حتى صدور التصديق النهائي واعتماد هذا الطلب.

وفي هذا الإطار، أعربت النقابة عن تقديرها لجميع المسؤولين على استجابتهم للمطالب المستحقة والمشروعة لأبناء المهنة، مؤكدة ثقتها في حرصهم على دعم الطلاب، وإنهاء أزمة سنة الامتياز، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها.

كما خصت النقابة جامعة الأزهر الشريف بالشكر، لسبقها في اتخاذ خطوات متقدمة نحو اعتماد سنة الامتياز كسنة تدريبية منفصلة لطلاب الطب البيطري، بما يعكس اهتمامها بتطوير منظومة التعليم البيطري والارتقاء بها.

واختتمت النقابة بيانها بتأكيد استمرارها في الدفاع عن حقوق أعضائها وطلابها، والعمل على تطوير مهنة الطب البيطري بما يواكب مكانتها ودورها الحيوي في خدمة المجتمع المصري.

نقابة الأطباء البيطريين الأطباء البيطريين سنة الامتياز اعتماد سنة الامتياز النقابة العامة للأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت كليات الطب البيطري جامعه الأزهر الشريف وزير التعليم العالي

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