1000 توفي منهم 18 مواطنا.. ارتفاع في تكرار الإصابة بـ كورونا في الأردن

أعلن مدير عمليات خلية أزمة فيروس كورونا في الأردن، العميد مازن الفراية، عن تكرار الإصابة بفيروس كورونا لألف مواطن، توفى منهم 18 شخصا.





ومن ناحية أخرى، أكد على أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الفيروس، تكون عبر الوقاية والإلتزام وتلقي اللقاح.





فيما أعلنت وزارة الصحة الأردنية البدء في تنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في مخيم الزعتري للاجئين السوريين.





وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أن الحملة تعتبر إجراء احترازيا ضمن خطة الاستجابة الطارئة لاحتواء جائحة كورونا وبما يساهم في حماية اللاجئين السوريين في المخيمات والمقيمين على أرض الأردن والحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.





وأصبح الأردن منذ 14 يناير الماضي من أوائل الدول حول العالم التي بدأت تطعيم اللاجئين ضد كورونا بعد انطلاق خطة التطعيم في المملكة.



