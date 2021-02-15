محمد زيدان: تطوير التعليم الجامعي العام الماضي لم يتم منذ 20 عاما

أكد محمد زيدان عميد كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية، أنه مهما تطورت التكنولوجيا ونظم التعليم، سيظل المعلم والبيئة المدرسية كما هما ولا يتغيران ويظلان موجودين طيلة الوقت.





وأضاف "زيدان"، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، اليوم الاثنين، أن المدرسة القديمة من أيام التاريخ القديم نجد أن التعليم في شكل تقليدي والحضور للمدرسة، مشيرا إلى أنه في ظل جائحة كورونا ذهبنا إلى الطريقة المناسبة التي تجعلنا نستخدم التكنولوجيا وتوظيفها بهذا الشكل وهي التعليم عن بعد.





وأشار عميد كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية، إلى أن جائحة كورونا سبب قوي لجعل مصر ودول العالم تذهب للتعليم عن بعد وتنجح بهذا الشكل فيه، مؤكدا أن البيئة المدرسة داخل المدرسة لا يمكن تعويضها.





وتابع محمد زيدان عميد كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية، أن التطوير الذي حدث في التعليم الجامعي في العام الماضي أكبر من الذي تم في 20 عاما.



