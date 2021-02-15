ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عن أحداث حقيقية.. شاهد البرومو الرسمي لفيلم "السرب"

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:31 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
نشر تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" البرومو الرسمي لفيلم "السرب".

وكتب في تعليقه عليه أنه :"عملنا الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى "السرب" قريبًا في دور العرض.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه :"هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه".

وفيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، هند صبري، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مسلسلات رمضان 2021 .. السقا وأمير كرارة في مواجهة كريم عبد العزيز وأحمد مكي

فيلم السرب يجمع قصي خولي بـ أحمد السقا

القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان.. السقا وعز وكريم ورمضان وإمام في منافسة شرسة.. وياسمين عبد العزيز وريهام حجاج بـ مواجهة فنية

هيخافوا منه.. تامر مرسي يكشف عن البرومو الدعائي لفيلم "السرب"

ترشيحاتنا

نانسي صلاح تظهر بدبلة خطوبتها من سامح عبد العزيز لأول مرة

علمك غالي دائما يا زمالك.. المستشار أحمد جلال إبراهيم يكشف حقيقة تصريحاته

أبلى بلاء حسنا.. فييرا: الأهلي قدم مباريات مميزة فى مونديال الأندية

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب

زوجة كريم فهمى تثير الجدل برفقته.. والجمهور: يا بختك

التنظيم والإدارة: ندرس تثبيت العمالة المؤقتة وفقا للقانون وننتظر بياناتهم من الزراعة والتنمية المحلية

Advertisements

مفيش مفاجآت.. التعليم العالي: تأجيل امتحانات أي طالب في حالة واحدة ..فيديو

تقرير صادم لـ الصحة العالمية حول أعراض ما بعد كورونا

امتنع عن صرف راتبه.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى علي عبد العال بعد امتناعه عن الحضور للبرلمان ..فيديو

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

طارق شوقي يكشف الهدف من دمج امتحانات الترم الأول والثاني للشهادة الإعدادية ..فيديو

موجز السوشيال ميديا.. مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. وحمو بيكا يوجه رسالة لـ زوجته في عيد الحب

زوجة كريم فهمى تثير الجدل برفقته.. والجمهور: يا بختك

استشاري التغذية بالأهلي يكشف حقيقة تعاطي مروان محسن للمنشطات

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب

هطول أمطار وصفر مئوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض البلاد لمنخفض جوي

متحدث الرئاسة: سيناريوهات معدة مسبقا لسلامة 23 مليون طالب.. ولا مجال للصدفة

التعليم تعلن إلغاء امتحان نهاية الترم الدراسي الثاني وتكشف عن البديل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تفاجئ زوجها بهدية عيد حب صادمة بعد مراقبة حسابه على انستجرام.. فيديو

بالأسود.. أحمد زاهر برفقة زوجته احتفالا بعيد الحب

هيفاء وشيرين الأجرأ.. نجمات أثرن الجدل بفساتين حمراء فى عيد الحب