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فن

ولسة لـ رامي جمال تكسر حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية "ولسة" لـ رامي جمال، نجاح كبير جدًا، حيث كسرت اجز الـ 6 مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "ولسه لما بالصدفه تقابليني ومبصلكيش .. ولما وانتي بتحني لأيامنا ومحنلكيش .. وتسألي معقول مسألش .. واسمي في الكلام متقالش .. ومن خوفهم على زعلك .. يجاوبوكي بمبيحكيش".

هاتيلك صبر على الحرمان يقويكي .. مفيش ولا حاجه من ندمك هتحميكي .. شوفيلك حل فى دموعك بعيد عني .. انا نسيتك لكن مقدرش انسيكي .. في ايدك كانت النعمة وفي ايديكي متخسرهاش".

في ناس لما بتتعود على النعمة مبتشوفهاش .. هترجعي بعدين بالوقت .. لأيام فات عليها الوقت .. هتفتكرى اللي انا نسيته .. وضيعته زمان ببلاش".

"ولسة" كلمات: جمال الخولي، وألحان: رامي جمال، وتوزيع موسيقي وميكساج و ماستر: أحمد إبراهيم.

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