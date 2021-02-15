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رياضة

عمرو محب يكشف كواليس العمل مع موسيماني

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:17 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

تحدث الدكتور عمرو محب مترجم فريق النادي الاهلي وموسيماني.

وقال محب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" على فضائية أون تايم سبورتس: "أنا مترجم الأهلي وليس مترجم موسيماني؛ لأن الجهاز الفني يتكون من خمسة أفراد وليس موسيماني وحده، ولا أتدخل في الشق الإعلامي، في الأهلي كل شخص يعرف دوره ويعرف واجباته والتزاماته".


وتابع: "موسيماني مدرب مجتهد للغاية، وفايلر كان يعمل كثيرا في الأهلي، وسعيد بالعمل مع هذا الثنائي، رغم أن علاقتي ببعض زملائي الصحفيين توترت بعد العمل في الأهلي، نظرا للسرية المفروضة على ملف الكرة بالقلعة الحمراء".


واستطرد: "أحيانا المترجم يكون غير موفق في بعض اللقاءات الكروية مثل اللاعب والمدرب، والأهلي دولة له دستور وقانون وأخلاقيات تضع كل العاملين بالنادي تحت ضغوط كبيرة، ودائما يعمل حساب لجماهير تتجاوز حاجز الـ70 مليون مشجع".

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