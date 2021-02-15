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رياضة

بعد الفوز على راسينج كلوب.. بعثة بيراميدز تصل إلى القاهرة.. صور

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:03 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وصلت بعثة نادي بيراميدز إلى القاهرة صباح اليوم،قادمة من كوت ديفوار بعد تحقيق الفوز على فريق راسينج كلوب أبيدجان في كأس الكونفدرالية الأفريقية،بهدفين دون مقابل. 

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى ليخطو خطوة كبيرة نحو التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية، انتظارا لمباراة الإياب المحدد لها السادسة من مساء يوم ٢١ فبراير الجاري باستاد الدفاع الجوي.

وقرر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يعود لاستئناف تدريباته بداية من الأربعاء استعدادا للقاء الإياب.
بعد الفوز على راسينج كلوب.. بعثة بيراميدز تصل إلى القاهرة.. صور
بعد الفوز على راسينج كلوب.. بعثة بيراميدز تصل إلى القاهرة.. صور
بعد الفوز على راسينج كلوب.. بعثة بيراميدز تصل إلى القاهرة.. صور
بعد الفوز على راسينج كلوب.. بعثة بيراميدز تصل إلى القاهرة.. صور
بعد الفوز على راسينج كلوب.. بعثة بيراميدز تصل إلى القاهرة.. صور
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