بعد الفوز على راسينج كلوب.. بعثة بيراميدز تصل إلى القاهرة.. صور

وصلت بعثة نادي بيراميدز إلى القاهرة صباح اليوم،قادمة من كوت ديفوار بعد تحقيق الفوز على فريق راسينج كلوب أبيدجان في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بهدفين دون مقابل.





وحقق بيراميدز فوزا كبيرا بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى ليخطو خطوة كبيرة نحو التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية، انتظارا لمباراة الإياب المحدد لها السادسة من مساء يوم ٢١ فبراير الجاري باستاد الدفاع الجوي.



