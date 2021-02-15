المركزي العراقي: لا يوجد تهديد على الاحتياطي الدولاري بالبلاد

استبعد البنك المركزي العراقي، وجود تهديد على احتياطي العملة الصعبة من جراء الاقتراض، مشيرا إلى أن انتعاش سوق النفط يعظم الاحتياطي، ويؤكد أن تغيير سعر الصرف خلق تنافسًا بين المنتج المحلي والمستورد.





وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال إحسان شمران مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي العراقي، إن احتياطي البنك المركزي الدولاري لا يتأثر بشكل مباشر بالاقتراضات التي تقوم بها وزارة المالية من المصارف"، لافتًا إلى أن "تأثيرها غير مباشر ومحدود".





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وأشار "شمران" إلى أن البنك المركزي العراقي يقوم بالمراقبة والتأكد من سلامة الدنانير العراقية التي يسلمها التجار ليقوموا بشراء الدولار خشية أن تكون مصادرها غير معروفة أو لها علاقة بجرائم غسيل الأموال بعدها يتم تسليم الدولار.





وأوضح أن السوق الآن تشعر بالارتياح قليلًا بعد تغيير سعر الصرف الذي أسهم بتقليل عملية الاستيراد وخلق التنافس بين السلع العراقية والأجنبية، لافتًا إلى أن تغيير سعر الصرف سيساعد المنتج الوطني في تسويق بضاعته بعد أن أصبحت البضاعة المستوردة مرتفعة القيمة بحدود 22 %.





ولفت إلى أن "تغيير سعر الصرف الذي قام به البنك المركزي لصالح دعم المنتج الوطني ضد المستورد"، وأن انتعاش سوق النفط من شأنه تعظيم احتياجات العملة الصعبة وتخفيف العجز في الموازنة العامة لعام 2021، منوها بأن الدولارات التي تجبى من فروقات بيع النفط ستعزز احتياطي العملية الأجنبية للبنك المركزي كما أن ذلك سيقلل الضغط على احتياطي البنك من العملة".