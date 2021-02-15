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أخبار العالم

المرصد السوري: مقتل 6 من مسلحي إيران في القصف الإسرائيلي بمحيط دمشق

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:38 ص
قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على سوريا
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شيماء مصطفى
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة بشأن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أجواء مدينة دمشق، وتصدت لها الدفاعات الجوية السورية.

ونقل المرصد السوري عن مصادر قولها إن الصواريخ الإسرائيلي استهدفت بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، مقرات تابعة للفرقة الرابعة في الجبال المحيطة بطريق دمشق-بيروت والمعروف باسم "طريق بيروت القديم"، حيث تتواجد هناك مستودعات للأسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين والمليشيات الموالية لها.

وأضافت المصادر أنه جرى أيضًا استهداف الفرقة الأولى التابعة للقوات السورية ومحيطها في منطقة الكسوة، بالإضافة لاستهداف مواقع أخرى غرب وجنوب غرب العاصمة دمشق.

وأشارت المصادر إلى أن القصف الإسرائيلي استمر لنحو نصف ساعة بدءًا من الساعة 1.15 تقريبًا بتوقيت دمشق، وتصدت دفاعات القوات الجوية السورية لها.

ولفتت إلى أن القصف أسفر عن تدمير مستودعات صواريخ وأسلحة في المناطق المذكورة، بالإضافة إلى مقتل 6 أشخاص من جنسيات غير سورية، أي من مسلحي إيران.

ومن جانبه، قال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، إن ما جرى بعد منتصف الليل في السماء السورية أشبه باشتباكات جوية، حيث  استهدفت صواريخ إسرائيلية مستودعات للصواريخ والأسلحة تابعة للإيرانيين 

وتصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الاثنين، لعدوان إسرائيلي على أجواء مدينة دمشق السورية. 

وقالت وكالة الانباء السورية، اليوم الإثنين، إنه دوى انفجارات في أجواء ريف دمشق الغربي، بسبب عدوان إسرائيلي. 

وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان في أجواء محيط العاصمة السورية دمشق. 
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