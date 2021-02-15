محافـظ المنوفية: تمويل 113 مشروعا اقتصاديا ضمن مشروع إقراض الأسر

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تمويل (113) مشروعًا اقتصاديًا بإجمالي (789) ألف جنيه في مختلف المجالات والممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة ، جاء ذلك عقب اجتماع لجنة القروض بالمحافظة برئاسة اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة وعضوية كلًا من مديري إدارات الحسابات، والشئون القانونية، وشئون الإنتاج، والصناعات الحرفية، والتنمية بالمحافظة.





وأكد محافظ المنوفية حرصه على توسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة.





هذا وأوضح السكرتير العام بأنه تمت الموافقة علي تمويل المشروعات التي تقدم بها المواطنين من 29 وحدة محلية قروية وتم مراجعتها ومعاينة المشروعات التي سيتاح التمويل لها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمقترضين في مجالات الإنتاج الحيواني ومشروعات الميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع ومشروعات أخري متنوعة.



