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تعليم

بالأسماء.. تعيين 3 أساتذة و15 مساعدًا بعدد من كليات جامعة أسيوط

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:35 ص
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
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إيهاب عمر
وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 3 من الأساتذة الجدد بكليتي الطب والعلوم بالجامعة،حيث تضمنت القرارات تعيين أستاذين بكلية الطب هما الدكتورة حكمة سعد فرغلى عثمان بقسم الأطفال والدكتورة إيمان نصر الدين محمد فندى بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وبكلية العلوم تعيين  للدكتور هاني توفيق محمد الجمل أستاذًا بقسم الفيزياء .

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كما وافق مجلس الجامعة على تعيين 15 أستاذ مساعدًا شملت فى كلية الطب تعيين كل من الدكتورة مروة كمال عبده خير الله بقسم الأمراض الباطنة والدكتور محمد صفوت شاهين محمد لقسم الجراحة العامة  والدكتور ربيع احمد جاد الكريم قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية والدكتورة هايدى كرم الله رمضان أحمد بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى والدكتورة أسماء محمود احمد مصطفى بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والدكتور هلال فؤاد حته حسين بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة  والدكتورة تسنيم إسماعيل محمد حسن بقسم الطفيليات الطبية والدكتورة فاطمة حسين حسن نوبي بقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل والدكتورة أميرة محمد عبد المنعم محمد العسيلي أستاذًا مساعدًا للسمعيات  .   

كما شملت القرارات تعيين عدد من الأساتذة المساعدين بكلية الطب البيطرى تضمنت تعيين الدكتور أحمد خلف عبد الحميد حسن بقسم أمراض الطيور والأرانب والدكتورة فاطمة محمد عبد المقصود عبد الحميد بقسم التشريح والأنسجة. 

وتعيين الدكتور فرج كامل أبو اليسر مصطفى قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة والدكتور شريف رشاد مختار شبيب بقسم الفيزياء بكلية العلوم ، والدكتورة رماز حمدي محمد إبراهيم قسم العلوم التربوية في كلية التربية للطفولة المبكرة والدكتورة داليا أوسامة محمد احمد بقسم الأشعة العلاجية والطب النووي في معهد جنوب مصر للأورام .
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