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أخبار العالم

الخطر في الإصابة.. مسؤول طبي في لبنان يطمئن المواطنين بشأن لقاح كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:04 م
حملة التلقيح في لبنان
حملة التلقيح في لبنان
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شيماء مصطفى
نفى نقيب الأطباء في لبنان، شرف أبو شرف، تسجيل أي مضاعفات أو أعراض جانبية لدى من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا أمس.

وأضاف أبو شرف في تصريحات لشبكة "صوت كل لبنان"، أن "خطر الإصابة بالفيروس أكبر من اللقاح الذي أظهر فعالية في التخفيف من وطأة الإصابات القاسية والوفيات".

ودعا أبو شرف المواطنين لتسجيل أسمائهم على المنصة المخصصة من قبل وزارة الصحة للحصول على اللقاح، مؤكدا ضرورة التعاون أولا والالتزام بالإجراءات الوقائية حتى لمن أخذوا اللقاح وذلك لحين بلوغ المناعة المجتمعية.

ولفت إلى أن نسب اللقاحات التي ستصل إلى لبنان تكفي لـ50% من الأشخاص فقط، داعيًا المواطنين إلى التعايش مع كورونا حتى منتصف العام المقبل.

وتلقى أبو شرف، أمس الأحد، اللقاح في مستشفى الروم، وقال بعد التطعيم: "لا صحة ولا اقتصاد من دون لقاح ومناعة جماعية سريعة". 

وأضاف: "اللقاح فعّال وآمن. هذا ما أثبتته الدراسات العلمية بالإضافة إلى أن أكثر من 300 مليون شخص تلقوا اللقاح حتى الآن". 
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