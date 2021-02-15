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حوادث

الأطواف الأمنية بمدينة نصر تضبط 3 لصوص سرقوا موقعا تحت الإنشاء

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:07 م
ضبط ٣ لصوص سرقوا
ضبط ٣ لصوص سرقوا موقعا تحت الإنشاء
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كتب محمد صبري
نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط 3 أشخاص عقب قيامهم بسرقة أسياخ حديدية من أحد المواقع تحت الإنشاء بمدينة نصر .

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد علي تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

فقد تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من العقيد حسام ناصر رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم  لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم  تمكنوا من ضبط 3 أشخاص ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة أحدهم مُحمل عليها كمية من الأسياخ الحديدية "مجهولة المصدر" .

بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات ، إعترفوا امام اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بسرقتها من داخل موقع إنشائى تابع لإحدى الشركات بأسلوب (المغافلة ) بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة .

وبإستدعاء مشرف الأمن المسئول عن الموقع تعرف على المضبوطات ، وإتهمهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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