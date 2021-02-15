رفع 136 طنا من المخلفات من شوارع الفشن ببني سويف

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وتنفيذا لذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن "برئاسة المهندس محمود سعد" بمتابعة الأعمال اليومية لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والجمع من المنازل بالمدينة والقرى، وكذلك تمهيد وتسوية الطرق الترابية، حيث تم رفع 136 طنا من المخلفات بشارع الترعة الفشنية وشارع الجيش وشارع سماح الوجوه وشارع المدرسة الثانوية الصناعية، وتفريغ حاويات الحى الغربي والشرقي للمدينة، والقمامة المنزلية بقرى الفنت وشنرا وإقفهص وتلت وأبسوج ودلهانس، فيما تم إزالة إشغالات الطريق بشارع الإبراهيمية وشارع الجيش وقرية الفنت وزرابى الكرايمة وذلك ضمن خطة الوحدة لمواجهة التعديات على حرم الطريق العام والتي تسبب التكدس المروري، وقد أسفرت الجهود عن رفع كل الإشغالات.



