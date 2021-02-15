رفع 136 طنا من المخلفات من شوارع الفشن ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية لتداعيات فيروس كورونا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى بهدف توفير الدعم الكامل لكل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.
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وتنفيذا لذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن "برئاسة المهندس محمود سعد" بمتابعة الأعمال اليومية لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والجمع من المنازل بالمدينة والقرى، وكذلك تمهيد وتسوية الطرق الترابية، حيث تم رفع 136 طنا من المخلفات بشارع الترعة الفشنية وشارع الجيش وشارع سماح الوجوه وشارع المدرسة الثانوية الصناعية، وتفريغ حاويات الحى الغربي والشرقي للمدينة، والقمامة المنزلية بقرى الفنت وشنرا وإقفهص وتلت وأبسوج ودلهانس، فيما تم إزالة إشغالات الطريق بشارع الإبراهيمية وشارع الجيش وقرية الفنت وزرابى الكرايمة وذلك ضمن خطة الوحدة لمواجهة التعديات على حرم الطريق العام والتي تسبب التكدس المروري، وقد أسفرت الجهود عن رفع كل الإشغالات.
وفي ملف مواجهة تداعيات المرحلة الثانية من انتشار فيروس كورونا تم رش وتعقيم الإدارة التعليمية وبعض المصالح الحكومية بالمدينة والقرى بالمطهرات والمود الكحولية والتشديد على تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، وضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، فضلًا عن المرور صباحا على مستشفى الفشن المركزى للتأكد من توافر الأوكسجين، وكذا متابعة سير العمل ببعض المصالح الحكومية بقرية الفنت الشرقية والفنت الغربية وكفر درويش قرية الشقر وبني منين، بينما تم تحصيل الغرامة الفورية من غير الملتزمين بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات.