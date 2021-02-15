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ديني

الأمين العام لأمانة الإفتاء في العالم ينعى الشيخ محمد المنصور إنياس

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:21 م
صدى البلد
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محمد شحتة
نعى الدكتور إبراهيم نجم –مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- فضيلة الشيخ محمد المنصور إنياس -مستشار الرئيس السنغالي، والعضو المؤسس بالأمانة العامة- الذي توفي اليوم.

وقال د. نجم: "إن الشيخ الراحل كان دؤوبًا في خدمة الدين ونشر الوسطية، وكان له الكثير من الجولات والمشاركات المهمة في داخل السنغال وخارجها، كما أنه كان عضوًا مؤسسًا بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي أثرى بمشاركته في مؤتمراتها الحقل الإفتائي والعلمي".

وتوجه مستشار فضيلة المفتي بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يرحم الشيخ الفقيد، وأن ينزله منازل الأبرار، ويلهم أهله وطلبته ومريديه الصبر والسلوان.
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