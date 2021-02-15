محافظ بورسعيد والقوى السياسية ينعون البدري فرغلي: أحد أعلام مصر المخلصة

نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالنيابة عن أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية، المناضل البرلماني السابق البدري فرغلي، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، قائلا إنه أحد أعلام مصر وبورسعيد والذي قدم جهودا مخلصة علي مدار تاريخة في العمل البرلماني والسياسي وخدمة اصحاب المعاشات ستظل تاريخا مضيئا لسيرتة كاحد المناضلين الشرفاء لخدمة وطنة وابناء مصر.





واكد المحافظ في بيان، الاثنين، البدري فرغلي رحمه الله علية ستظل ذكراه عطارة بين اهلة ومحبيه وابناء مصر ونسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته.





وقدم المحافظ التعازي لاسرتة ومحبيه وابناء بورسعيد وان يلهمهم الصبر والسلوان في وفاه شيخ النواب البدري فرغلي.

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وفى سياق متصل نعي حزب مستقبل وطن - أمانة بورسعيد، البرلماني المخضرم "البدري فرغلي" - عضو مجلس الشعب سابقًا ورئيس إتحاد أصحاب المعاشات، والذي وافته المنيه منذ قليل بمسقط رأسه في محافظة بورسعيد.





وتقدمت الهيئة البرلمانية للحزب، وهيئة مكتبه، وكافة قياداته وأعضاؤه، فى بيان رسمى اعلنته منذ قليل بالعزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأهله وشعب بورسعيد.



