ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد والقوى السياسية ينعون البدري فرغلي: أحد أعلام مصر المخلصة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:42 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالنيابة عن أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية، المناضل البرلماني السابق البدري فرغلي، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، قائلا إنه أحد أعلام مصر وبورسعيد والذي قدم جهودا مخلصة علي مدار تاريخة في العمل البرلماني والسياسي وخدمة اصحاب المعاشات ستظل تاريخا مضيئا لسيرتة كاحد المناضلين الشرفاء لخدمة وطنة وابناء مصر. 

واكد المحافظ في بيان، الاثنين، البدري فرغلي رحمه الله علية ستظل ذكراه عطارة بين اهلة ومحبيه وابناء مصر ونسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته. 

وقدم المحافظ التعازي لاسرتة ومحبيه وابناء بورسعيد  وان يلهمهم الصبر والسلوان في وفاه شيخ النواب البدري فرغلي.
 اقرا أيضا 
وفى سياق متصل نعي حزب مستقبل وطن - أمانة بورسعيد، البرلماني المخضرم "البدري فرغلي" - عضو مجلس الشعب سابقًا ورئيس إتحاد أصحاب المعاشات، والذي وافته المنيه منذ قليل بمسقط رأسه في محافظة بورسعيد. 

وتقدمت الهيئة البرلمانية للحزب، وهيئة مكتبه، وكافة قياداته وأعضاؤه،  فى بيان رسمى اعلنته منذ قليل بالعزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأهله وشعب بورسعيد. 

وشاطر حزب مستقبل وطن، أهالي المحافظة، الأحزان في وفاة رمز من رموز الحياة السياسية والبرلمانية المصرية ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وسائر محبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المصريين الأحرار ينعي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

"الأعلى للإعلام" ناعيا لاشين إبراهيم: عمل بجد حتى آخر أيام حياته

حزب الشعب الجمهوري: "لاشين" عبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان

ربنا يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.. رئيس النواب ينعي وفاة الكاتب وحيد حامد

"المصريين الأحرار" ناعيًا البدري فرغلي: تبنى حقوق المعاشات ودافع عن العمال

ترشيحاتنا

انتقام وظهور إعلامي لافت.. ماذا يخطط ترامب في الأيام المقبلة بعد تبرئته؟

خرج من الجيزة متوجها لأسوان.. تفاصيل رحلة بهاء على حمار لتوثيق عادات الصعايدة.. صور

تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم.. وهذا موعد تساقط الثلوج

بأمر من العاهل السعودي.. تسليم الشيخ شخبوط بن نهيان وسام الملك عبدالعزيز

بشرى سارة لجماهير ليفربول بشأن فان دايك

بفستان أحمر.. رانيا منصور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية فولكس فاجن.. عندما قرر هتلر إنتاج سيارة الشعب رخيصة الثمن

شون مينديز يعبر عن حبه لـ كاميلا كابيلو في الفلانتين بهذه الطريقة

طرح ميتسوبيشي اكليبس كروس بلاك ايديشن 2021 في مصر .. صور