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أخبار العالم

الإمارات.. نشوب حريق بالمنطقة الصناعية في إمارة الشارقة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:56 م
حريق في المنطقة الصناعية
حريق في المنطقة الصناعية بالإمارات
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شيماء مصطفى
أفادت سلطات إمارة الشارقة، اليوم الاثنين، بنشوب حريق بالمنطقة الصناعية 6.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، تمكنت فرق الدفاع المدني في الإمارة، صباح اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق شب في محل سكراب بالمنطقة الصناعية 6 بالإمارة.

وأضافت الصحيفة أن الحريق أسفر عن أضرار طفيفة في المكان واحتراق بعض المعدات والمواد دون وقوع اصابات أو حالات اختناق.

وأكد مصدر بإدارة الدفاع المدني بالشارقة، أنه ورد بلاغ للإدارة يفيد باندلاع حريق في الموقع المذكور، وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء من مراكز سمنان ومويلح ومركز الميناء مزودة بصهاريج المياه للسيطرة على الحريق.

وأضاف المصدر أن الفرق وصلت إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة عليه ومنع امتداده للمواقع المجاورة، وجار عمليات التبريد في المكان وتم تسليم الموقع للمختبر الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.
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