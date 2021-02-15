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فن

شون مينديز يعبر عن حبه لـ كاميلا كابيلو في الفلانتين بهذه الطريقة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:19 م
شون مينديز وكاميلا
شون مينديز وكاميلا كابيلو
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شروق ابراهيم

احتفل المغني الكندي شون مينديز بعيد الحب مع حبيبته المغنية اللاتينية كاميلا كابيلو، بنشر صورة لهما وهو يقبل اصابع قدميها وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وعلق شون مينديز على الصورة قائلا :" اقبل قدمك لانني أحبك"، بينما حصدت الصورة اكثر من 4 مليون لايك " علامة اعجاب" في اقل من 10 ساعات. 

ودخل الثنائي الشهير في علاقة عاطفية بعد ان قدما سويا ديو أغنية Senorita التي تجاوزت الـ 500 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب في زمن قياسي.


وكانت كاميلا كابيلو مرتبطة بشاب من خارج الوسط الفني يدعي ماثيو هوسي، وانفصلا منذ أشهر بعد علاقة عاطفية استمرت لأكثر من عام ونصف، اما شون مينديز كان على علاقة بـ هايلي بالدوين المتزوجة الان من المغني الكندي جاستين بيبر.

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