لزيادة صادرات القطاع.. "الصناعات الطبية" يطلق مبادرة "معا للتصدير"

شهادات مثل CE Mark وFDA"شهادات التي تطلبها الدول الإفريقية



وأشار الى أن جائحة كورونا أظهرت أهمية الاستثمار في قطاع المستلزمات الطبية على مستوى العالم، لافتا الى أن عدد الشركات العاملة بالقطاع بدأت بالنمو خلال الفترة الماضية



وذكر أنه في اطار جائحة كورونا والتى دفعت العديد من الدول الى اتخاذ اجراءات احترازية ،فان استراتيجية المجلس خلال الفترةالحالية لزيادة صادراته هي التركيز على عقد اللقاءات الافتراضية بين الشركات المصرية ونظيرتها في الأسواق المستهدفة ،بالاضافة الى اجراء دراسات تحليليه على أسواق معينة .



من جانبها قالت رشا نصر المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الطبية إن هناك فرص كبيرة لشركات المستلزمات الطبية في السوق التنزاني لافتة الى انها من الدول التى حققت معدلات نمو اقتصادي عالية خلال السنوات الماضية،ويبلغ عدد سكانها نحو 58.5 مليون نسمة،وتزداد واردتها بشكل سنوي كما يتواجد بها ميناء دارالسلام والذى يعد ثاني اكبر ميناء في شرق افريقيا ،ويمكن من خلالها الوصول إلى 9 دول حبيسة،



وأضافت أن تنزانيا تستورد نحو 99% من مستلزماتها الطبية ،حيث لاتوجد بها صناعة، كذلك فإن حجم انتاجها من القطن والشاش لايغطي احتياجات السوق المحلي ،لافتة إلى أن أغلب المستشفيات والأماكن العلاجية تفضل المنتجات المستوردة.



وأوضحت أنه في ابريل 2018 أطلقت وزارة الصحةالتنزانية استراتيجية تستهدف قيام الشركات المحلية بتغطية 50% من احتياجات السوق المحلي، مشيرة إلى أن هناك فرص كبير للشركات المصرية لزيادة استثماراتها واقامة مصانع في تنزانيا خاصة مع الاجراءات التحفيزية التى اطلقتها الحكومة لجذب المستثمرين.



تجدر الاشارة الى أن صادرات الصناعات الطبية سجلت ارتفاعا خلال العام الماضي بنحو 1 % مسجلة 548 مليون دولار مقابل 540 مليون دولار خلال عام 2019.



