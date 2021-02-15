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ثقافة

صالون ثقافي لمناقشة كتاب "تجديد الفكر الاقتصادي" للدكتور إبراهيم العيسوي.. الأربعاء

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:29 م
صدى البلد
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طارق موسى
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛  والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس ومقررها الدكتور جمال زهران؛ صالون ثقافي حول كتاب "تجديد الفكر الاقتصادي للدكتور  إبراهيم العيسوي والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك في تمام السادسة من مساء الأربعاء  17 فبراير الحالى، بقاعة المجلس بالمجلس الأعلى للثقافة. 

وتدير الصالون الكتورة علا محمد الخواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية  جامعة القاهرة، وبحضور مؤلف الكتاب الدكتور إبراهيم العيسوي  الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، وتعقيب عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي والمستشار الاقتصادي بمركز الأهرام للدرسات الاستراتيجية . 

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
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