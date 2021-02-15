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مرأة

بدون أدوية.. أسرع علاج للإسهال

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:24 م
صدى البلد
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ريهام قدري
إن القلق والتوتر يصيبك بالاسهال ،إذا أصبت بالإسهال ، وتريد التخلص منه بأسرع ما يمكن، عليك أن تعتمد علي ماء الأرز.

تأثير الأرز
ربما تكون على دراية بالتأثير الذي يمكن أن يحدثه الأرز على الأمعاء حيث ان الإمساك. عادةً ما يكون الإمساك شيئًا غير ممتع ، ولكن في حالة الإسهال يمكن للأرز أن يحدث فرقًا إيجابيًا في حركات الأمعاء.

ماء الأرز
هناك العديد من الأدوية المتوفرة في الصيدلية لعلاج الإسهال ، ولكن هل تعلم أنه بدلًا من شراء الأدوية ، يمكنك ببساطة شرب ماء الأرز للتحسن

اكتشفت دراسة ألمانية أن ماء الأرز يعمل بشكل أكثر فعالية ضد الإسهال من المشروبات المرطبة التقليدية ، بما في ذلك المشروبات الرياضية.

هذا مايتوجب عليك القيام به
 اغلي 180 جرامًا (1 كوب) من الأرز مع 1440 ملليلترًا (6 أكواب) من الماء. اخفض الحرارة بمجرد أن يبدأ الماء في الغليان واتركه ينضج لمدة ساعة. 

بعد أن يبرد ، استخدم مصفاة لفصل الماء عن الأرز ، واشرب كوبًا من الماء. مع قليل من الحظ ، ستقل أعراض الإسهال بسرعة بعد شرب ماء الأرز.

كما ان فهناك العديد من الطرق الأخرى لعلاج الإسهال. إحدى الطرق هي تناول الطعام مع البكتيريا النافعة. مثل الزبادي أو المخللات أو مخلل الملفوف أو الملفوف الأحمر بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للأطعمة الغنية بالألياف مثل العنب البري والشوفان والعدس أن تفيد كثيرًا في عملية الهضم.
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