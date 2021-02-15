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تعليم

رئيس جامعة عين شمس يشيد بدور المؤسسات المدنية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:38 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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حسام الفقي -أحمد بيسو
أشاد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بالتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني، لافتًا أن الكثير من الإنجازات التي تصب في صالح المواطن ومنظومة الرعاية الصحية في مصر جاءت نتاج التعاون مع كبريات المؤسسات المدنية وبخاصة مؤسسة "صحتنا".

وأضاف أن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الدمرداش الجامعي تعد الوحيدة في مصر الحاصلة على الاعتماد الألماني وسيتم التعاون مع مؤسسة صحتنا في توفير أحدث الأجهزة والمعدات لإنشاء تلك الوحدة الجديدة حتى تستطيع استقبال ما يقرب من 2500 مريض بالعام الواحد، وأشار إلى أن الأطقم الطبية العاملة بتلك الوحدة من أطباء وتمريض من الكوادر الطبية المميزة في مصر لعلاج السكتة الدماغية حيث أسفرت جهود هذا الطاقم الطبي عن حصول الوحدة على الجائزة الماسية عدة مرات من المنظمة الدولية للسكتة الدماغية، وهى الجائزة الأكثر تميزًا على مستوى العالم لوحدات السكتة الدماغية وهو ما يعكس الكفاءة العالية للأطقم الطبية لهذه الوحدة بمستشفى الدمرداش واتباعها لأفضل المعايير الدولية فى هذا الصدد.

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وشهدت منذ قليل جامعة عين شمس توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ومؤسسة صحتنا للتنمية، ولذلك لتجهيز وحدة السكة الدماغية بمستشفى الدمرادش بدعم ٢٠ مليون جنيه بمقر قصر الزعفران بالحرم الرئيسي للجامعة. 

يأتي البروتوكول في إطار حرص الجامعة على تطوير أقسام مستشفيات "الدمرداش" ووحدة السكتة الدماغية بالمستشفى، وبهدف الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضى غير القادرين بمستوى متميز من جودة الرعاية الصحية والعمل علي توفير الأجهزة الطبية اللازمة والتدريب ورفع مهارات العاملين، تماشيًا مع جهود الدولة في دعم القطاع الصحي وتحسين بيئة العمل في المستشفيات الجامعية.
رئيس جامعة عين شمس يشيد بدور المؤسسات المدنية
رئيس جامعة عين شمس يشيد بدور المؤسسات المدنية
رئيس جامعة عين شمس يشيد بدور المؤسسات المدنية
رئيس جامعة عين شمس يشيد بدور المؤسسات المدنية
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