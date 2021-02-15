بدون فتيس .. شيفروليه تطرح بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية| صور





شيفروليه بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية تأتي ببطارية 65.0 كيلوواط\س بقوة 200 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر ومدى 416 كيلومترًا للشحنة الواحدة، مع إمكانية استخدام الشواحن السريعة لشحن 161 كيلومتر من مدى البطارية خلال نصف ساعة فقط.





وأما شيفروليه بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية فئة EUV كروس أوفر الجديدة اتت أطول بـ 6 بوصة، ومساحة دخلية أكثر رحابة لتحريك الأقدام في الوراء مع نفس بطارية ومعدلات أداء موديل بولت القياسية.







شيفروليه بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية فئة EUV كروس أوفر تأتي بدي اقصر 402 كيلومتر للشحنة بسبب حجمها الكبير وتتميز EUV عن الفئة القياسية بسقف شمسي ونظام ملاحة محدث.