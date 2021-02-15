بدون فتيس .. شيفروليه تطرح بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية| صور

ازاحت شركة شيفروليه الستار عن السيارة شيفروليه بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية بالكامل الجديدة بتحديثات شاملة للتصميم والتقنيات، مع فئة جديدة أكبر حجمًا باسم "بولت إي يو في".
وسيبدأ إنتاج شيفروليه بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية فئة EUV كروس أوفر بجميع فئاتها العام الجاري 2021 قبل طرحها في الأسواق شهر اغسطس القادم بسعر يبدأ من 32,000 دولار لبولت القياسية و34,000 دولار لفئة EUV الكروس أوفر.
شيفروليه بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية تأتي ببطارية 65.0 كيلوواط\س بقوة 200 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر ومدى 416 كيلومترًا للشحنة الواحدة، مع إمكانية استخدام الشواحن السريعة لشحن 161 كيلومتر من مدى البطارية خلال نصف ساعة فقط.
وحصلت شيفروليه بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية على مقدمة أكثر جراءة وداخلية محدثة بلوحة عدادات رقمية بالكامل وشاشة تاتش 10.2 بوصة جديدة لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، والشحن اللاسلكي للجوال بشكل قياسي ومقاعد جديدة أكثر راحة للسائق والركاب.
وأما شيفروليه بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية فئة EUV كروس أوفر الجديدة اتت أطول بـ 6 بوصة، ومساحة دخلية أكثر رحابة لتحريك الأقدام في الوراء مع نفس بطارية ومعدلات أداء موديل بولت القياسية.
شيفروليه بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية فئة EUV كروس أوفر تأتي بدي اقصر 402 كيلومتر للشحنة بسبب حجمها الكبير وتتميز EUV عن الفئة القياسية بسقف شمسي ونظام ملاحة محدث.
وسيبدأ إنتاج شيفروليه بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية فئة EUV كروس أوفر بجميع فئاتها العام الجاري 2021 قبل طرحها في الأسواق شهر اغسطس القادم بسعر يبدأ من 32,000 دولار لبولت القياسية و34,000 دولار لفئة EUV الكروس أوفر.