ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بدون فتيس .. شيفروليه تطرح بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية| صور

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:44 م
شيفروليه بولت CHEVROLET
شيفروليه بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية EUV
Advertisements
اشرف عطية
ازاحت شركة شيفروليه الستار عن السيارة شيفروليه بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية بالكامل الجديدة بتحديثات شاملة للتصميم والتقنيات، مع فئة جديدة أكبر حجمًا باسم "بولت إي يو في".

شيفروليه بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية تأتي ببطارية 65.0 كيلوواط\س بقوة 200 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر ومدى 416 كيلومترًا للشحنة الواحدة، مع إمكانية استخدام الشواحن السريعة لشحن 161 كيلومتر من مدى البطارية خلال نصف ساعة فقط.

وحصلت شيفروليه بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية على مقدمة أكثر جراءة وداخلية محدثة بلوحة عدادات رقمية بالكامل وشاشة تاتش 10.2 بوصة جديدة لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، والشحن اللاسلكي للجوال بشكل قياسي ومقاعد جديدة أكثر راحة للسائق والركاب.

وأما شيفروليه بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية فئة EUV كروس أوفر الجديدة اتت أطول بـ 6 بوصة، ومساحة دخلية أكثر رحابة لتحريك الأقدام في الوراء مع نفس بطارية ومعدلات أداء موديل بولت القياسية.

شيفروليه بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية فئة EUV كروس أوفر تأتي بدي اقصر 402 كيلومتر للشحنة بسبب حجمها الكبير وتتميز EUV عن الفئة القياسية بسقف شمسي ونظام ملاحة محدث.

وسيبدأ إنتاج شيفروليه بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية فئة EUV كروس أوفر بجميع فئاتها العام الجاري 2021 قبل طرحها في الأسواق شهر اغسطس القادم بسعر يبدأ من 32,000 دولار لبولت القياسية و34,000 دولار لفئة EUV الكروس أوفر.
بدون فتيس .. شيفروليه تطرح بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية| صور
بدون فتيس .. شيفروليه تطرح بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية| صور
بدون فتيس .. شيفروليه تطرح بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية| صور
بدون فتيس .. شيفروليه تطرح بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية| صور
بدون فتيس .. شيفروليه تطرح بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية| صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رسميا.. نيسان تطرح كيكس 2021 nissan kicks الجديدة.. صور

مواصفات هيونداي أيونيك 5 Hyundai ioniq الكهربائية الجديدة.. صور

لأول مرة جنرال موتورز تصنع سيارة كروس أوفر لهولندا

لأول مرة .. كيا تدخل عالم السيارات الكهربائية بـ9 موديلات .. فيديو

تيسلا تطرح TESLA MODEL S بمدى 837 كيلو مترا للشحنة الواحدة بسعر خيالي.. صور

تبدأ بـ 30 سيارة كهربائية .. جنرال موتورز تنهي إنتاج مركبات الوقود بحلول 2035

ترشيحاتنا

إخلاء 4 عمارات مجاورة لعقار روض الفرج المنهار والبحث عن رجل أسفل الأنقاض

بعد مقتل 13 تركيا.. أردوغان يوجه اتهاما لـ واشنطن وتحذيرا لـ أوروبا

طارق يحيى يكشف حقيقة خلافه مع جمال عبد الحميد

في احتفالها بعيد الحب.. الصدفة تكشف جمع سيدة بين زوجين بالغردقة

عقب تتويجه بالبرونزية.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة الأهلي

تركيا تستدعي السفير الأمريكي عقب بيان واشنطن بشأن مقتل الأتراك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات إنفينيتي INFINITI QX80 2021 .. صور

لـ عبور الشارع.. شاهد أفعى كوبرا ضخمة توقف حركة المرور 30 دقيقة| فيديو

سعر ومواصفات فورد لينكولن نافيجيتور 2021.. صور