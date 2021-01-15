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سيارات

منها شيفروليه كروز .. سيارات مستعملة لا يستغنى عنها المصريون

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:34 ص
لانسر 2009
لانسر 2009
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أماني نوار
 يرتبط المصريون دائما بسيارتهم ، ويوجد البعض منهم لا يفرط في سيارته القديمة أبدا حتى عند شراء سيارة حديثة وافخم ، وفي هذا التقرير نقدم اهم السيارات لايستغنى عنها ابدا المصريون خاصة  في سوق المستعمل .

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لانسر2009
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من أفضل موديلات اللانسر على الإطلاق ويفضل شرائها العميل المصري كونها سيارة " متينة" ولها سمعة ممتازة  مزودة بمحرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر يولد قوة مقدارها 152 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 197.9 نيوتن.متر، بالإضافة إلى ناقل حركة يدوي.


أوبل استرا 2013
اوبل آسترا 2013 | ArabGT

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من أكثر السيارات التي شهدت إقبال في سوق المستعمل السيارة تمتاز بمحرك 1600 سي سي صندوق التروس – اوتوماتيك ،شبابيك كهربائية ،قوة المحرك - 115 حصان ،عدد السلندرات 4

تويوتا كورولا 2015
سيارة تويوتا كورولا 2015 : اقرأ - السوق المفتوح
بالإضافة إلى اسم تويوتا الرائد في صناعة السيارات اليابانية إلا ان موديل كورولا بالتحديد يفضله المصريين عند الشراء تتميز بمقصورة ركاب واسعة مما يجعلها السيارة العائلية المثالية ،مساحة تخزينية سعة 440 لتر للامتعة ،صرف قليل للوقود ،توفر قطع الغيار،اعتمادية عالية و قلة الاعطال.


شيفروليه كروز 2011

شفروليه كروز 2011 مستعملة | YallaMotor.com

تتمتع السيارة شيفروليه كروز2011 على خيارين للمحرك محرك رباعي اختياري سعة 1.4 لتر ومحرك رباعي قياسي سعة 1.8 لتر.

كما ينتج المحرك سعة 1.4 لتر ، ولكنه ينتج 23 قدم من عزم الدوران أكثر من المحرك الأساسي ، كما أن هذا المحك مقترن بناقل حركة أوتوماتيك بـ6 سرعات .

تتوفر السيارة بمقصورة أنيقة ومقاعد فسيحة ، ويمتلك السائق مساحة كبيرة عند القدم ، ويوفر التصميم المستقيم ، رؤية واضحة للسائق كما أن أدوات التحكم سهلة الاستخدام في الغالب.

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