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سيارات

بـ 255 ألف جنيه سعر سيارة كيا سيراتو 2017 في سوق المستعمل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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أماني نوار

يعاني السوق المصري للسيارات حاليا من حالة تذبذب بسبب توقف حركة البيع ،والشراء بعد ازمة كورونا مما ادى إلى عدم تحديد أسعار سيارات المستعمل .


ومن أكثر السيارات المستعملة والتي لاقت رواجا في سوق المستعمل هي كيا سيراتو 2017، 1600 سي سي  نحو 255.000 ألف جنيه .


وتعد موديلات كيا من أكثر السيارات الأوسع انتشار بين فئات متعددة في السوق المصري بداية من هاتشبك وصولا إلى السيدان  والكروس اوفر.


كما تتمتع كيا سيراتوو 2017 بشكل خارجي أنيق ومصابيح أمامية عريضة عن سابقتها كما يتوسطها شبكة أمامية ميزة بالإضافة إلى الشكل الخارجي الإنسيابي التي تتميز به هيكل السيارة .

 

وتتميز سيراتو 2017 بتجهيزات داخلية لتضيف مزيد من الراحة والرفاهية وذلك من خلال زجاج كهربائي أمامي وخلفي وتحكم كهربائي بالمرايات الجانبية.

 

أما عجلة القيادة  متعددة الوظائف بالإضافة إلى جنوط مقاس 16 بوصة ونظام فرامل مانع للإنزلاق واستشعار أمامي وخلفي .

 

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