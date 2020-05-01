ارتباك في سوق المستعمل بعد فتح الشهر العقاري .. تفاصيل

تشهد سوق السيارات في مصر حالة من الركود بسبب تأثير فيروس كورونا، ولكن بعد إعلان مجلس الوزراء قرار فتح باب الترخيص للسيارات الزيرو و بدء تشغيل خمات الشهر العقاري لبيع و شراء السيارات المستعملة في الفترة المقبلة .











في هذا السياق، يواصل موقع "صدى البلد" مع خبير في مجال مبيعات السيارات في مصر للوقوف على تأثير قرار مجلس الوزراء الأخير، فأكد عبد المنعم عهدي أن سوق المستعمل ستشهد انتعاش كبير و اسعار المستعمل لتقل نظرا لزيادة المعروض بعد قرار الوزراء .









وأكد عهدي أنه من الطبيعي أن ترتفع الأسعار في هذه الفترة نظرا لعودة حركة المبيعات، ولكنه مع زيادة المعروض يقل السعر لان كل البائعين و المشتريين ينتظروا هذة اللحظة لبيع و شراء سياراتهم المستعملة .











وصرح بأن الأسعار ستشهد حالة من الارتباك خصوصا في الأسبوع الأول من عمل الشهر العقاري بكامل طاقتة و اوصي عهدي بألتزام المشتري و البائعين بالأسعار الطبيعية .