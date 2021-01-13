شبيهة دب الباندا تتألق في سوق السيارات المستعملة.. تفاصيل.. صور

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورًا تعبيرية تظهر مدى التشابه بين السيارة جيلي باندينو و دب الباندا، وذلك بين باقة اخرى من السيارات التي شاركت التفاعلات مثل، النسخة اليابانية ميتسوبيشي لانسر شارك و الخنفساء الألمانية الشهيرة فولكس بيتل، و لكن ما هي قدرات الباندينو الصينية صاحبة هذا التصميم المختلف ؟. الاجتماعيتعبيرية





تستمد جيلي باندينو قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 85 حصان، و عزم الدوران 110 نيوتن/متر، و بعدد لفات تقدر بـ 6000 لفة في الدقيقة، متصلة بنوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال مكون من 5 سرعات، والاخر أوتوماتيكي الأداء، وتبلغ السرعقة القصوى للسيارة نحو 170 كيلومتر/ساعة، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.58 لتر وذلك عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم.





تمتعت جيلي باندينو بحزمة من وسائل الأمن والسلامة والتي تضمنت، عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، إلى جانب مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، ونظام غلق كلى للسيارة، و زر التحكم الداخلي بالزجاج لحماية الأطفال.





تألقت جيلي باندينو بتصميم منفرد حيث ظهرت الواجهة الأمامية بمصابيح أشبة إلى أعين دب الباندا، وشبكة أمامية متعددة الفتحات تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بينما يوجد على جانبي الصادم الأمامي مصابيح ضباب دائرئرية الشكل، تمتعت أيضا بمقصورة داخلية موزدة بتكيف هواء وكاسيت داخل ايطار فضي اللون.





و يتراوح سعر النسخة جيلي باندينو داخل السوق المصري للسيارات المستعملة بين 65 و 85 ألف جنيه، وذلك بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ اصدارها.