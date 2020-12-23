سيارة جديدة من جيلي تنافس تويوتا كامري ..فيديو

وتتميز السيارة التي تسمى Binrui F-Type بهيكل أنيق وكبير مبني على منصات BMA ، التي طورتها جيلي، وذلك بالتعاون مع فولفو .

وتتمتع السيارة الجديدة من جيلي بالعديد من المميزات المتقدمة ، والتي أهلتها لتكون أفضل سيارات الفئة C لعام 2020 ، ولكن هذا الموديل يختلف عن سيارات Binrui ، السابقة ،وذلك من حيث المظهر الخارجي ،فمن حيث التصميم وأغطيتها وتصميم الإطارات المحيطة بفتحات العجلات في الهيكل ، وسنجد وجود شبك غطاء المبرد الذي يتوسط الواجهة الامامية .





ومن الداخل تتميز السيارة بقمرة واسعة مجهزة بمقاعد جلدية تتسع لـ 5 ركاب ، وتزينت القمرة بمنظومات الإضاءة الداخلية التي صممت لتمنح الركاب إحساسا مميزا أثناء التنقل .







وجهزت السيارة بفتحة سقف كبيرة ، كما يمكن التحكم بنافذتها كهربائيا ، بالإضافة إلى منظومات التدفئة المقاعد ، والمقود ، ومنظومات كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد.

