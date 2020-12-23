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سيارات

سيارة جديدة من جيلي تنافس تويوتا كامري ..فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
أزاحت Geely الصينية الشهيرة الستارة عن سيارة جديدة ، اعتبرها الكثيرون أنها المنافس الجديد لسيارات تويوتا camry .

وتتميز السيارة التي تسمى Binrui F-Type بهيكل أنيق وكبير مبني على منصات BMA ، التي طورتها جيلي، وذلك بالتعاون مع فولفو .

وتتمتع السيارة الجديدة من جيلي بالعديد من المميزات المتقدمة ، والتي أهلتها لتكون أفضل سيارات الفئة C لعام 2020 ، ولكن هذا الموديل يختلف  عن سيارات Binrui ، السابقة ،وذلك من حيث المظهر الخارجي ،فمن حيث التصميم وأغطيتها وتصميم الإطارات المحيطة بفتحات العجلات في الهيكل ، وسنجد وجود شبك غطاء المبرد الذي يتوسط الواجهة الامامية .

ومن الداخل تتميز السيارة بقمرة واسعة مجهزة بمقاعد جلدية تتسع لـ 5 ركاب ، وتزينت القمرة بمنظومات الإضاءة الداخلية التي صممت لتمنح الركاب إحساسا مميزا أثناء التنقل .

وجهزت السيارة بفتحة سقف كبيرة ، كما يمكن التحكم بنافذتها كهربائيا ، بالإضافة إلى منظومات التدفئة المقاعد ، والمقود ، ومنظومات كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد.

كما تستمد السيارة قوتها بعدة أنواع من المحركات ، وهي محركات بنزين توربينية بسعة 1.4 لتر بعزم 235 حصانا، ومحركات بنزين بعزم 133 و215 حصانا، كما تعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

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